Nach dem schmerzhaften Abgang von Dominik Lanius hat Fortuna Köln einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Dieser sei die Wunschlösung, betont Trainer Matthias Mink.

Wenige Tage vor dem Start der neuen Saison in der Regionalliga West hat Fortuna Köln eine wichtige Planstelle im Kader geschlossen. Mit Barne Pernot verpflichteten die Südstädter einen neuen Innenverteidiger. Am Montag machten sie den Wechsel offiziell.

Der 25-Jährige kommt als Ersatz für Dominik Lanius. Der bisherige Abwehrchef war kürzlich dem Ruf der 3. Liga gefolgt und zu Hansa Rostock gewechselt. Sein Nachfolger geht den umgekehrten Weg - Pernot stand in den vergangenen vier Saisons in der 3. Liga für den SC Verl auf dem Rasen. Dort lief sein Vertrag nach der vergangenen Spielzeit aus.

Nun geht es für Pernot in Köln weiter. Und sein neuer Trainer Matthias Mink begrüßt den 1,88 Meter großen Defensivspezialisten mit lobenden Worten. "Mit Barne konnten wir kurzfristig unsere Wunschlösung verpflichten", betont Mink. "Er hat Führungsqualitäten und bringt viel Erfahrung mit. Er wird uns in allen Bereichen auf ein noch besseres Niveau heben."

Für Verl bestritt Pernot 56 Drittliga-Partien - 23 davon in der abgelaufenen Runde (13 Mal Startelf). Zuvor hatte der Neu-Fortune den Nachwuchs von Holstein Kiel durchlaufen und für die U23 in der Regionalliga Nord gespielt. Am Dienstag wird er erstmals mit seinen neuen Teamkollegen auf dem Trainingsplatz stehen.

Seine Premiere in einem Pflichtspiel könnte Bernot am Samstag feiern. Zum Regionalliga-Auftakt empfangen die Kölner den SV Rödinghausen (14 Uhr, RS-Liveticker).

Fortuna Köln: Transfers im Überblick

Zugänge: Seymour Fünger (Fortuna Düsseldorf II), Robin Afamefuna (Alemannia Aachen), Maximilian Fischer (SV Lippstadt), Hendrik Mittelstädt (SC Verl), Nik Orth (Dynamo Dresden U19), Barne Pernot (SC Verl)

Abgänge: Jonas Scholz (Helmond Sport), Richard Sukuta-Pasu, Kevin Rodrigues Pires, Waiss Ezami (alle Eintracht Hohkeppel), Leon Demaj (SV Meppen), Justin Steinkötter (TSV Steinbach), Angelo Langer (KFC Uerdingen), Kevin Holzweiler (SF Lotte), André Weis (SF Siegen), Dominik Lanius (Hansa Rostock), Timo Hölscher, Tim Brdaric (beide Ziel unbekannt), Maik Kegel (Karriereende)