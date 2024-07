Hansa Rostock hat auf dem Transfermarkt zugelangt und sich in der Regionalliga West bedient. Einer der besten Abwehrspieler der 4. Liga kommt.

Mit Dominik Lanius kann der FC Hansa Rostock einen weiteren Neuzugang für die kommende Drittliga-Saison vermelden. Der 27-jährige Innenverteidiger wechselt vom Regionalligisten SC Fortuna Köln an die Küste. Bei der Fortuna war der 1,96 Meter große Innenverteidiger der Abwehrchef.

Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball beim FC Hansa, sagt: "Mit Dominik konnten wir einen zweikampfstarken und mit seiner beeindruckenden Größe einen sehr kopfballgefährlichen Abwehrspieler verpflichten, der eine gute Grundaggressivität mitbringt und sich durch eine starke Strafraumverteidigung auszeichnet. Mit seiner Erfahrung, seiner Persönlichkeit und seinen fußballerischen Qualitäten hat er das Potential, sich einen festen Platz in unserem Defensiv-Verbund zu erarbeiten."

Lanius, der bei der Fortuna ursprünglich noch bis Sommer 2025 unter Vertrag stand, kam seit 2021 beim Viertligisten in insgesamt 103 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er 15 Tore und vier Vorlagen beisteuerte. Hinzu kommen insgesamt 33 Drittliga-Einsätze bei seinen vorherigen Stationen Preußen Münster (2018 bis 2019) sowie seinem einstigen Ausbildungsverein Viktoria Köln (2019-2021).

"Hansa ist ein großer Klub, der mir die Möglichkeit bietet, mich eine Liga höher zu beweisen. Diese Herausforderung in der 3. Liga will ich in den kommenden Monaten nutzen. Auch wenn es eine recht kurzfristige Anfrage war, musste ich nicht lange überlegen, um diesen Schritt zu gehen Ich bin froh, dass mir die Fortuna keine Steine in den Weg legt und bedanke mich, dass sie mir diese Chance ermöglicht", erklärte Lanius.

Er sagte weiter: "Ich kenne die dritte Liga aus meiner Zeit in Münster und mit Viktoria Köln und weiß, was auf uns als Team zukommen wird. Ich werde alles reinhauen, damit wir gemeinsam die Ziele der Mannschaft erreichen werden."

Hansa Rostock: Dominik Lanius ist Neuzugang Nummer neun

Lanius ist nach Philipp Klewin (VfB Lübeck), Marco Schuster (SC Paderborn), Benjamin Uphoff (SC Freiburg), Adrien Lebeau (Stade Brest), Cedric Harenbrock (Rot-Weiss Essen), Franz Pfanne (Borussia Dortmund II), Jonas Dirkner (Hertha BSC II) und Dario Gebuhr (Eintracht Frankfurt II) Zugang Nummer neun für Zweitliga-Absteiger FC Hansa Rostock.