Zum Abschluss der Vorbereitung gab es ein 3:3 für RWO gegen den FC Giessen. Ab Mittwoch läuft der Vorverkauf für den MSV-Knaller.

Am kommenden Wochenende startet die Regionalliga West in die neue Spielzeit. Rot-Weiß Oberhausen beginnt mit einem Heimspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach (Samstag, 27. Juli, 14 Uhr).

Bereits das folgende Heimspiel hat es in sich. Denn dann gastiert am 10. August (14 Uhr) der MSV Duisburg zum Derby bei RWO. Und hier startet der Vorverkauf bereits am Mittwoch (24. Juli).

RWO-Mitglieder haben am Mittwoch, 24. Juli, in der Zeit von 17 - 21 Uhr ein Vorverkaufsrecht auf Tageskarten. In dieser Zeit öffnen auf dem Vorplatz vor der Haupttribüne die Tageskassen. Außerdem haben Dauerkarteninhaber in diesem Zeitraum die Möglichkeit, zusätzliche Tageskarten zu erwerben. Dabei handelt es sich ausschließlich um zusätzliche Karten für Freunde und Bekannte, die Dauerkarte gilt selbstverständlich für die Partie.

Mitzubringen sind neben Personalausweis auch der Mitgliedsausweis bzw. die Dauerkarte.

Freier Verkauf

Sollten nach diesen Tagen noch Tickets für die Partie verfügbar sein, startet ab Freitag, 26. Juli, der freie Verkauf.

Tickets für den Gästebereich sind ausschließlich über den MSV erhältlich.

Tribünen

In den Verkauf für das Derby gehen Stehplätze auf der Revierkrafttribüne und Sitzplätze auf der STOAG-Tribüne.

Revierkraft-Tribüne (Stehplatz - Heim)

Jugend - 5 Euro

Ermäßigt - 9 Euro

Vollzahler - 12 Euro

STOAG-Tribüne (Sitzplatz - Heim)

Jugend - 5 Euro

Ermäßigt - 12 Euro

Vollzahler - 17 Euro

VIP-Tickets

Karten für die Sponsorenkantine sind ab Dienstag, 23. Juli, nur über die RWO-Geschäftsstelle oder per Mail an groth@rwo-online.de verfügbar.

Letzter Test von RWO vor dem Start

Im letzten Test vor dem Start gegen Gladbach II trennte sich RWO vom Südwest-Regionalligisten FC Giessen 3:3. Martin Hihaylov brachte Giessen in Führung, Erik Gueye traf nach 14 Minuten zum 1:1.

Timur Kesim, Neuzugang vom ETB SW Essen, brachte die Kleeblätter nach der Pause in Führung. Giessen glich aber durch Younes Ebnoutalib aus. Tolga Duran erzielte das 3:2 für die Gäste, ehe RWO-Kapitän Nico Klaß nach Ecke seines Vize-Kapitäns Moritz Stoppelkamp zum 3:3-Endstand traf.

Klaß bilanzierte nach dem Spiel: "In den ersten Minuten haben wir Spielkontrolle übernommen, das Spiel in der Folge aber ein wenig aus der Hand gegeben. Das haben wir nach der Trinkpause wieder besser gemacht und waren dann spielbestimmend, weshalb wir auch verdient zum Tor kamen. Im zweiten Spielabschnitt konnten wir unsere Spielidee nicht komplett umsetzen und haben ein wenig die Balance verloren. Da müssen wir schauen, dass wir gemeinsam Struktur finden und auch den Ball länger halten. Positiv war dann hinten raus, dass wir Moral bewiesen und noch das Tor gemacht haben.“