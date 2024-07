Der FC Gütersloh hat sich ein weiteres Mal verstärkt und einen Verteidiger verpflichtet. Die Regionalliga West kennt der Neuzugang bereits bestens.

Gut eine Woche vor dem Saisonstart hat sich der FC Gütersloh ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt bedient. Mit David Winke kommt ein neuer Innenverteidiger an den Heidewald. Der 24-Jährige spielte zuletzt bereits in der Regionalliga West, nämlich für den 1. FC Düren. Dort lief sein Vertrag aus, nun heuert Winke beim Vorjahres-Aufsteiger aus Gütersloh an.

"David ist noch ein relativ junger Spieler mit einer guten Regionalliga-Erfahrung, in dem wir viel sehen", erklärt Trainer Julian Hesse. "Er ist ein guter Transfer, weil er sowohl auf der Innenverteidiger- als auch auf der Außenverteidigerposition agieren kann. Er hat ein super Aufbauspiel, Ruhe am Ball und bringt uns mit seinem linken Fuß zusätzliche Möglichkeiten im Aufbau."

Winke war in Düren über weite Strecken der vergangenen Saison gesetzt. Insgesamt kommt er auf 96 Einsätze in der Regionalliga West. Neben dem FCD spielte er für den Bonner SC und 1. FC Köln II. Zudem stand der gebürtige Siegburger beim belgischen Zweitligisten KMSK Deinze unter Vertrag.

Mit seinem neuen Klub steht er vor einem attraktiven Auftaktspiel. Am Freitag der kommenden Wochen (26. Juli, 19.30 Uhr, RS-Liveticker) eröffnet der FCG die neue Spielzeit mit einem Heimspiel gegen Absteiger und Top-Favorit MSV Duisburg.

Neben Winke verpflichtete Gütersloh in diesem Sommer neun weitere Spieler: Phil Beckhoff (Wuppertaler SV), Jannik Borgmann, Erik Lanfer (beide Rot Weiss Ahlen), Justus Henke (SC Paderborn), Roman Schabbing (Preußen Münster), Nico Tübing (SV Rödinghausen), Dimitrios Touratzidis (KFC Uerdingen), Luis Frieling (SpVgg Vreden) und Henri Bollmann (SCV Neuenbeken).

Hingegen haben Tim Manstein (SV Avenwedde), Nico Buckmaier (SG Wattenscheid), Jeffrey Obst (ATSV Erlangen), Pascal Widdecke (SC Herford), Hendrik Lohmar (SSV Jan Wellem), Felix Heim (SpVgg Bayreuth), Daniel Szczepankiewicz (TuS Bövinghausen), MarceL Lücke (FSC Rheda), Markus Esko (SC Verl II), Vincent Ocansey (Türkspor Dortmund) und Matthias Haeder (Karriereende) den Viertligisten verlassen.