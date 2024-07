Der MSV Duisburg holt sich einen neuen Angreifer. Der 21-Jährige kommt aus dem Ruhrgebiet und wurde beim VfL Bochum ausgebildet.

Gut eine Woche vor dem Saisonstart in der Regionalliga West kann der MSV Duisburg einen weiteren Neuzugang präsentieren. Angreifer Luis Hartwig wechselt zu den Zebras und wird in der kommenden Saison mit der Rückennummer 14 auflaufen.

Das gab der Klub am Donnerstag (18. Juli) bekannt. Für den 21-Jährigen ist es eine Rückkehr in die Heimat. Zuletzt spielte Hartwig für Zweitligist KV Ostende (Belgien), davor lief der gebürtige Wittener beim SKN St. Pölten in der zweiten österreichischen Liga auf.

Ausgebildet wurde er beim VfL Bochum, für den er in den Nachwuchs-Bundesligen auflief und sogar den Sprung in die U19- und U20-Nationalmannschaften schaffte. Je zwei Einsätze sammelte Hartwig im DFB-Dress.

Nun soll er die MSV-Offensive zusätzlich verstärken. Für Ostende, wo sein Vertrag aufgrund der Insolvenz des Klubs endete, traf er in der Vorsaison in 19 Spielen zweimal, zuvor zeigte er sich in 30 Spielen in Österreich deutlich effektiver (12 Tore, 7 Vorlagen).

Mit Duisburg verbinde ich Heimatnähe und Ruhrpott, das hat mir die Entscheidung leicht gemacht. Luis Hartwig

Kaderplaner Chris Schmoldt über den Neuzugang: „Wir kennen Luis schon seit seiner Jungendzeit in Bochum, wo er nicht nur aufgrund seiner Quote sehr auffallend gespielt hat. Wir haben ihn auch danach nicht aus den Augen verloren und seine Entwicklung weiter beobachtet. Ein Spieler, der mit Schnelligkeit und Tiefgang überzeugt, dazu in der Offensive flexibel einsetzbar ist. Trotz seines noch jungen Alters hat er schon wertvolle Erfahrungen gesammelt, wir freuen uns enorm, dass er künftig in Zebrastreifen auflaufen wird."

Ein guter Kumpel Hartwigs wechselte erst vor wenigen Tagen ebenfalls aus Ostende ins Revier, genauer zu Rot-Weiss Essen.

Auch Trainer Dietmar Hirsch freut sich auf seinen neuen Schützling: „Luis ist einer, der weiß, wie unser Ruhrpottfußball funktioniert. Mit seinen 21 Jahren bringt er schon internationale Erfahrung bei absoluten Profi-Mannschaften mit. Ein junger, schneller Spieler, den wir im Angriff flexibel einsetzen können, sowohl im Zentrum als auch auf beiden Außenpositionen. Damit wird er uns mehr Tiefe im Spiel geben können – und dazu arbeitet er auch fleißig nach hinten. Ein absolut positiver Junge, der mit seinem Charakter sehr gut in unsere Mannschaft passt.“

Luis Hartwig selbst erklärt: „Nach den sehr positiven Gesprächen möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass der MSV wieder zurück in den Profifußball kommt. In meiner Jugendzeit bin ich den Zebras immer wieder in Bochum oder in Meiderich begegnet. Das Trainingsgelände ist toll, die Arena ist super - das hat mich damals schon beeindruckt. Mit Duisburg verbinde ich Heimatnähe und Ruhrpott, das hat mir die Entscheidung leicht gemacht.“