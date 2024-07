Es ist nicht mehr lange hin, dann wird der MSV Duisburg beim FC Gütersloh die Regionalliga-West-Saison 2024/2025 einläuten. Das Ziel ist klar formuliert.

Am Freitag, 26. Juli, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker steht das Regionalliga-West-Eröffnungsspiel der Saison 2024/2025 zwischen dem FC Gütersloh und MSV Duisburg auf dem Programm.

RevierSport bastelt in diesen Tagen an der großen RS-Trainer-Umfrage. Die zwei Fragen: Wer ist, wer sind die Favoriten - und: welches Ziel verfolgt der jeweilige Klub selbst?

Dass der MSV Duisburg von allen 17 Konkurrenten als Favorit angesehen wird, dürfen wir vorwegnehmen. Dass Dietmar Hirsch, der in der vergangenen Spielzeit mit dem 1. FC Bocholt Vize-Meister wurde, und nun den MSV zurück in die 3. Liga führen soll, diese Favoritenrolle annimmt, ist ebenfalls kein Geheimnis.

"Ich denke, dass es eine sehr ausgeglichene Regionalliga-Saison wird. Wir wollen natürlich oben mitspielen. Alles andere wäre als MSV Duisburg, als Drittliga-Absteiger, nicht richtig zu sagen. Trotzdem wird es nicht einfach", betonte der Fußballlehrer.

Wir haben aber auch gute Aufsteiger wie Uerdingen und Hohkeppel. Die Eintracht hat ja selbst gesagt, dass sie das Ziel 3. Liga haben. Das ist ein mutiger Aufsteiger in einer ausgeglichenen Liga Dietmar Hirsch

Der 52-Jährige ergänzte: "Wir haben eine komplett neue Mannschaft, müssen uns finden und einen guten Start hinlegen. Das haben wir auch letztes Jahr in Bocholt gesehen, wie wichtig das ist. Dann sehen wir, wo wir mit unserer Entwicklung stehen. Den absoluten Favoriten sehe ich in solch einem breiten Feld nicht."

Hirsch weiß, wie schwer eine Regionalliga-Saison werden kann. Mit Bocholt marschierte er in der Hinrunde zur Wintermeisterschaft, danach brach der 1. FC ein wenig ein und musste die überragende Alemannia aus Aachen vorbeiziehen lassen. In der kommenden Serie erwartet der amtierende "Vize-Meister-Trainer" eine viele engere Konstellation an der Spitze.

"Die U23-Mannschaften muss man immer auf der Rechnung haben, sie sind alle top ausgebildet und die Teams werden auch immer wieder mal mit Profis verstärkt. Ich sehe auf jeden Fall meinen Ex-Klub Bocholt oben dabei, aber auch Traditionsklubs wie Wuppertal, Oberhausen oder Fortuna Köln. Wir haben aber auch gute Aufsteiger wie Uerdingen und Hohkeppel. Die Eintracht hat ja selbst gesagt, dass sie das Ziel 3. Liga haben. Das ist ein mutiger Aufsteiger in einer ausgeglichenen Liga", schätzt Hirsch die Lage ein.