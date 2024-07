Torsten Fröhling, ehemaliger Trainer des FC Schalke 04 II, hat für seinen aktuellen Klub SC Weiche Flensburg einen Torwart aus dem Ruhrgebiet verpflichtet.

Der Kader des SC Weiche Flensburg 08 für die kommende Saison 2024/2025 ist so gut wie komplett. Nun hat der Regionalliga-Nord-Klub sein Torhüter-Trio komplettiert und Jovan Jovic verpflichtet.

Der 21-Jährige war zuletzt beim künftigen niederrheinischen Oberligisten SSVg Velbert unter Vertrag und ist nun der fünfzehnte Neuzugang beim SC Weiche in diesem Sommer.

Zu den bisher verpflichteten Torhütern Christian Rust (19), der aus der U19 des dänischen Meisters FC Midtjylland kommt, und Nils Bock (20) aus dem eigenen Nachwuchs gesellt sich nun der am 5. August 2002 in Gelsenkirchen geborene Jovic.

Weiche-Torwarttrainer Jan Neujahr freut sich auf die Situation und sagt: "Wir haben jetzt drei junge Torhüter. Es ist auch für mich eine große Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Jovan war mit im Trainingslager in Skærbæk. Er hat dort einen sehr guten Eindruck hinterlassen, spielt als Torhüter gut mit. Er hat den Vorteil, dass er bereits über Regionalliga-Erfahrung – wenn auch aus der Staffel West – verfügt. Nun stellt er sich bei uns der Herausforderung."

Jovan Jovic: Regionalliga West hat seine Zugpferde verloren

Für Jovic selbst ergeben sich mit dem Wechsel aus dem Westen in den Norden interessante Perspektiven. Die Regionalliga West habe in den vergangenen Jahren mit Preußen Münster, Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen ihre Zugpferde verloren, meint er. Die Nord-Staffel sei dagegen mit dem VfB Lübeck, dem SV Meppen, dem VfB Oldenburg und zudem mit Kickers Emden von den Namen sehr gut besetzt, blickt der Schlussmann auf die Gegnerschaft in der Saison 2024/25 voraus.

Und der Schlussmann sagt über die eigene Perspektive: "Ich erhoffe mir damit einen neuen Schritt in der Karriere und freue mich auf die Herausforderung. Ich werde alles dafür geben, dass die Saison erfolgreich wird."

Jovic hatte in der Jugend bei Westfalia Herne, dem Hombrucher SV und beim VfL Bochum das Torwart-Einmaleins erlernt. Der weitere Weg führte ihn über den KFC Uerdingen und den SC Paderborn 07 II zur SSVg Velbert.

In der Regionalliga West war Jovic 2021/22 Stammtorhüter beim KFC Uerdingen, wo er zu 30 Einsätzen kam. Es folgten fünf Spiele in der vergangenen Abstiegssaison für Velbert, wohin er im Januar 2024 gewechselt war. Außerdem stehen 18 Partien in der Oberliga Westfalen für die U23 des SC Paderborn 07 in seiner Vita.