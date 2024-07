Zwei Wochen vor dem Saisonstart sind viele Klubs der Regionalliga West im Testspieleinsatz. Eine Übersicht vom Samstag (13. Juli).

Neben dem Jubiläumsturnier bei Rot-Weiß Oberhausen, wo neben den Gastgebern mit dem Wuppertaler SV und dem KFC Uerdingen gleich drei Klubs aus der Regionalliga West an den Start gingen, testeten am Samstag (13. Juli) viele weitere Konkurrenten.

So enttäuschte der MSV Duisburg beim 1:1 gegen den Bonner SC, Trainer Dietmar Hirsch ärgerte sich: „Wir haben zu viele falsche Entscheidungen getroffen. Es ist nicht verboten, auch mal einen langen Ball zu spielen. Die Leistung war nicht gut. Den perfekten Zeitpunkt dafür gibt es nicht. Aber ich bin froh, dass sie zwei Wochen vor dem Regionalligastart kam."

Besser machte es Hirschs Ex-Klub. Der 1. FC Bocholt empfing mit dem SC St. Tönis einen Oberligisten und behielt beim 3:0 die Oberhand. Marvin Lorch (7.), Cedric Euschen (42.) und Isaak Simion Akritidis (82.) sorgten für die Treffer bei der Mannschaft von Björn Mehnert.

Auch der 1. FC Düren war bei seinem Test gegen dem Luxemburger Klub FC Wiltz erfolgreich, obwohl der Regionalligist eine 3:0-Führung fast noch aus der Hand gab. Am Ende stand ein 3:2-Erfolg (Tore: Damaschek, Geimer, Matuszczyk).

Rödinghausen gegen Zweitligisten, Lotte im Doppeltest ohne Sieg

Gegen den niederländischen Zweitligisten BV De Graafschap unterlag der SV Rödinghausen in einem intensiven Test nach 120 Minuten mit 4:2. "Wir haben heute gegen einen starken Gegner verloren, der in dieser Saison garantiert oben angreifen wird. Wir haben dennoch gute Phasen gehabt und wichtige Erkenntnisse gesammelt, mit denen wir nun in die neue Trainingswoche gehen", sagte Cheftrainer Farat Toku nach dem Spiel, bei dem Abdul Fesenmeyer und Dominique Ndure für den SVR trafen.

Die U23 vom FC Schalke 04 drehte bei ihrem Spiel gegen die U21 von Willem II (Niederlande) einen 0:1 Halbzeitrückstand. Tidiane Toure und Yannick Tonye sorgten für den 2:1-Endstand.

Aufsteiger Sportfreunde Lotte nutzte den Samstag direkt zu einem Doppeltest, einen Sieg gab es allerdings nicht. Die erste Partie verloren die Sportfreunde mit 1:2 gegen den TSV Havelse, im zweiten Spiel des Tages gab es ein torloses Remis gegen den FSV Schöningen.

Fortuna Düsseldorf II und die Zweitvertretung von Bundesligist Werder Bremen trennten sich 1:1 unentschieden, der SC Paderborn II beendete den Test gegen Hessen Kassel mit einem 2:1-Sieg. Liganeuling Eintracht Hohkeppel trennte sich 0:0 vom TSV Steinbach Haiger.