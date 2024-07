Rot-Weiß Oberhausen konnte das Jubiläumsturnier zum 120-jährigen Bestehen des Vereins gewinnen. Cheftrainer Sebastian Gunkel freute sich über den Erfolg seiner Mannschaft.

Rot-Weiß Oberhausen veranstaltete den „Emscherinsel-Cup”, um das 120-jährige Jubiläum des Vereins gebührend zu feiern.

Neben RWO nahmen der Wuppertaler SV, der KFC Uerdingen und die U21 des FC Middlesbrough teil. Am Ende triumphierten die Oberhausener vor heimischem Publikum und behielten den Pokal im Stadion Niederrhein. Alle Infos zum Turnier gibt es hier.

Oberhausens Cheftrainer Sebastian Gunkel freute sich über den Erfolg seiner Mannschaft und konnte zudem einige Erkenntnisse sammeln. „Der Erfolg ist für die Liga zwar nicht aussagekräftig, aber für uns war wichtig, was wir aus den Spielen mitnehmen können. Es waren drei sehr unterschiedliche Spiele, jedoch immer mit viel Energie auf dem Platz. Wir konnten viel von dem wiedererkennen, was wir uns in den vergangenen Wochen erarbeitet haben. Für die Jungs freut es mich sehr und jedes Erfolgserlebnis bringt eine gewisse Überzeugung in unsere Spielidee und Vertrauen in die eigenen Stärken”, bilanzierte Gunkel nach der Siegerehrung.

In zwei Wochen starten die Oberhausener gegen Borussia Mönchengladbach II (27. Juli, 14 Uhr) in die neue Saison der Regionalliga West. Am kommenden Samstag bestreiten die „Kleeblätter” ein weiteres Testspiel gegen den FC Gießen aus der Regionalliga Südwest. Bis zum Saisonstart will Gunkel seine Mannschaft bestmöglich vorbereiten.

Wir gehen realistisch an die Sache ran und müssen immer voll dran bleiben. Sebastian Gunkel

„Es ist ein ständiger Prozess”, erklärte der Trainer. „Bis zu Saisonbeginn werden wir uns noch einiges erarbeiten müssen. Wir haben noch zwei Wochen Zeit bis es losgeht und die Vorbereitung fließt natürlich auch in die ersten Spiele mit ein, so ehrlich muss man sein. Wir gehen realistisch an die Sache ran und müssen immer voll dran bleiben.”

Obwohl die Oberhausener bereits einige Transfers für die kommende Spielzeit getätigt haben, könnten in naher Zukunft noch weitere neue Gesichter zum Kader stoßen. Besonders auf der Position des Sechser sehen der Trainer und die Verantwortlichen des Vereins noch Handlungsbedarf.

„Wir haben bereits eine heterogene Mannschaft und auch ein gewisses Leistungsgefälle ist da, so ehrlich muss man sein. Wir haben sehr stabile Spieler und welche, die wir weiterentwickeln wollen. Sie sollen in ihre Aufgaben reinwachsen und das ist erfreulicherweise in kleinen Schritten bereits passiert. Auf einer Position suchen wir jedoch definitiv noch Verstärkung, da wir jede Position doppelt besetzen wollen und das ist die zentrale Position auf der Sechs. Da sind wir dran und diese Position hat derzeit Priorität”, verriet Gunkel in Bezug auf weitere Neuzugänge.