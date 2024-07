Ein erfahrener Drittliga-Profi, der aus dem Ruhrgebiet stammt, hat einen neuen Verein gefunden: in der Regionalliga Bayern.

Luke Hemmerich dürfte den Usern unseres Portals ein Begriff sein. Zuletzt spielte der gebürtige Hattinger bei den Würzburger Kickers. Nun hat er einen neuen Verein gefunden.

Der 26-Jährige wechselt innerhalb der Regionalliga Bayern von Würzburg zum TSV Aubstadt, dem ehemaligen Klub des Ex-RWE-Spielers Joshua Endres, der mittlerweile beim FC Carl Zeiss Jena spielt.

Außenbahnspieler Hemmerich wurde in Hattingen geboren und spielte in der Jugend unter anderem für Bayer 04 Leverkusen, Rot-Weiss Essen und den FC Schalke 04. In der Knappenschmiede avancierte Hemmerich zum DFB-Juniorennationalspieler und trug sowohl im U18- als auch im U19-Nationalteam den Adler auf der Brust. Anschließend zog es den Flügelspieler zum VfL Bochum, wo er als 19-Jähriger sein Zweitliga-Debüt feierte. Von dort folgten die Profi-Stationen Cottbus, Aue, Würzburg, Münster, Bayreuth und wieder Würzburg.

Insgesamt kommt Hemmerich auf 77 Spiele in der 3. Liga und zwölf Begegnungen in der 2. Bundesliga sowie 41 Partien in der Regionalliga.

"Die Verantwortlichen in Aubstadt haben sich sehr um mich bemüht, was ich sehr zu schätzen weiß. Daher hatte ich von Anfang an ein gutes Gefühl und freue mich mit der Mannschaft die Ziele des Vereins zu erreichen. Ich fühle mich hier in der Region sehr wohl und habe zudem viel Gutes über Umgebung, sowie dem neuen Physiocampus gehört. Gerade das familiäre Umfeld und der Zusammenhalt stehen hier an erster Stelle. Ich denke mit dieser positiven Stimmung lassen sich die Ziele einfacher erreichen. Aubstadt sorgt als kleiner Verein immer wieder für Überraschungen, ich freue ich mich auf die anstehende Herausforderung", freut sich Hemmerich auf die neue Herausforderung.

Und was ist mit dem TSV Aubstadt drin? Vielleicht die Meisterschaft wie zuletzt auch mit Würzburg? Hemmerich antwortet: "Ich denke es ist wichtig, dass wir uns als Mannschaft entwickeln und versuchen an das Erreichte der letzten Saison anzuknüpfen."

"Luke will in der Region bleiben, was für uns eine sehr wichtige Voraussetzung ist. Er wird sich mit um die Weiterentwicklung der Mannschaft bemühen und auch eine gewisse Verantwortung übernehmen. Darüber hinaus wollen wir dafür sorgen, dass Luke wieder regelmäßig Fußball spielt und seine Qualitäten mit einem gewissen Spaß am Spiel auf den Platz bringt, sodass es für beide Seiten eine Win-Win-Situation wird", erklären die TSV-Verantwortlichen.