Ephraim Kalonji konnte bei der Duisburger 0:3-Pleite gegen Preußen Münster noch keine Pluspunkte sammeln. Das sagt Dietmar Hirsch über den Probespieler.

Vier Testspiele liegen inzwischen hinter dem MSV Duisburg. Den 7:1-Erfolg beim Oberligisten SV Sonsbeck klammerte Dietmar Hirsch nach der 0:3-Niederlage gegen Münster in seiner Analyse noch bewusst aus. Viel wichtiger für sein Zwischenfazit waren die drei Auftritte gegen die höherklassigen Gegner.

„Gegen die Schotten haben wir körperlich gut dagegen gehalten. Mit den Holländern waren wir auf Augenhöhe und gegen Münster, einen Zweitligisten, der mitten in der Vorbereitung steckt, war es vor allem in der ersten Halbzeit ordentlich“, sagte der Trainer. Was im XXL-Test in Telgte aber auch deutlich wurde: Die Zebras benötigen vor allem in der Breite noch Verstärkungen.

„Man hat schon gesehen, dass wir den einen oder anderen Spieler, ob qualitativ oder quantitativ, noch gebrauchen können. Daran arbeiten wir“, stellte Hirsch klar. Seit Mittwoch steht fest: Mit „Effzeh“-Talent Marlon Monning wird sich schon in Kürze ein zweiter Trainingsgast beim MSV vorstellen. Ephraim Kalonji, der bis Sommer der U23 von Fortuna Düsseldorf angehörte, durfte sich bereits seit Beginn der laufenden Trainingswoche vorstellen.

Gegen den SCP kam der 21-jährige Angreifer in den zweiten 60 Minuten zum Zug. Gefährliche Offensivaktionen brachte der Testspieler im offensiv mauen zweiten Durchgang nicht zustande. „Es ist schwer zu beurteilen. Sagen wir es mal provokativ: Manche haben gegen einen Zweitligisten gezeigt, dass sie mithalten können, speziell in der ersten Stunde“, meinte Hirsch und kündigte weitere Gespräche über Kalonjis Zukunft an.

„Die meisten Spieler sind seit über zwei Wochen im Training. Man hat schon gesehen, dass er nicht fit ist und da müssen wir abwägen, ob es Sinn macht oder nicht. Wir brauchen U23-Spieler, aber die müssen uns natürlich direkt weiterhelfen. Das werden wir besprechen. Das direkt nach dem Spiel zu bewerten, wäre nicht fair.“

Gut möglich, dass der Trainingsgast am Samstag beim Bonner SC noch eine Bewährungschance erhält. Beim Mittelrheinligisten soll dann schon weniger durchgewechselt werden. „Die Spielanteile werden weniger gerecht verteilt, weil manche Spieler einfach weiter vorne sind“, so Hirsch. Fraglich, ob Jan-Simon Symalla am Wochenende mitwirken kann. Das Eigengewächs zog sich bei einem Zusammenprall mit dem Trainerstuhl eine Knie-Blessur zu.