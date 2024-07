Fortuna Köln hat eine Verstärkung für die Offensive präsentiert. Ein Stürmer kommt aus der 3. Liga in die Regionalliga West.

Die Transferphase ist bei Fortuna Köln bislang eine ruhige. Nun aber gibt es Neuigkeiten: Mit Hendrik Mittelstädt hat der Klub aus der Regionalliga West einen neuen Stürmer verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt vom SC Verl aus der 3. Liga in die Domstadt.

"Hendrik war schon in den letzten Transferperioden immer wieder Thema bei uns. Umso schöner, dass es jetzt endlich mit der Verpflichtung funktioniert hat", erklärt Trainer Matthias Mink. "Mit Hendrik bekommen wir einen Neuner, der unserem Spiel weitere Torgefährlichkeit geben wird. Wir freuen uns, dass sich Hendrik für uns entschieden hat."

Mittelstädt soll dabei helfen, die Lücken zu füllen, die mehrere Offensivspieler mit ihren Abgängen in den Kader gerissen haben. Mit Justin Steinkötter und Leon Demaj gingen die beiden besten Torschützen der Vorsaison, mit Richard Sukuta-Pasu wird ein weiterer Mittelstürmer in der Südstadt auflaufen.

Zwar verlief die vergangene Spielzeit für Mittelstädt in Verl durchwachsen (14 Einsätze, kein Tor, zwei Vorlagen). Doch zuvor stellte er seine Qualitäten in der Regionalliga bereits unter Beweis. Zwei Jahre lang lief der gebürtige Marburger für die zweite Mannschaft des 1. FC Köln auf und erzielte elf Tore in 41 Einsätzen. Zuvor spielte Mittelstädt für die zweite Mannschaft des SC Paderborn und in der Jugend von Eintracht Braunschweig.

Viele Abgänge bei Fortuna Köln

"Ich freue mich auf die Fans der Fortuna und darauf, im Südstadion spielen zu können. Wir sehen uns am Samstag in Monheim auf dem Platz", sagt der Neuzugang mit Blick auf das am Wochenende anstehende Blitzturnier.

Nach Seymour Fünger (Fortuna Düsseldorf II) und Maximilian Fischer (SV Lippstadt) ist Mittelstädt die dritte Verpflichtung der Kölner. Jonas Scholz (Helmond Sport), Richard Sukuta-Pasu, Kevin Rodrigues-Pires, Waiss Ezami (alle Eintracht Hohkeppel), Leon Demaj (SV Meppen), Justin Steinkötter (TSV Steinbach), Angelo Langer (KFC Uerdingen), Kevin Holzweiler (SF Lotte), André Weis, Timo Hölscher, Tim Brdaric (alle Ziel unbekannt) und Maik Kegel (Karriereende) haben den Verein verlassen.