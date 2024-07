Michael Preetz bleibt dem MSV Duisburg über das kommende Jahr hinaus erhalten. Der Geschäftsführer verlängerte seinen Vertrag.

Wenige Wochen vor dem Saisonstart der Regionalliga West sendet der MSV Duisburg ein wichtiges Zeichen. Geschäftsführer Michael Preetz hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert, wie der Verein am Mittwochmorgen mitteilte. Zur genauen Laufzeit machten die Zebras keine Angaben, Preetz werde dem Verein langfristig und ligenunabhängig erhalten bleiben, heißt es.

Ursprünglich lief das Arbeitspapier des 56-Jährigen bis zum Ende der anstehenden Saison. Preetz heuerte Anfang des Jahres beim MSV an - als der Abstieg in die Regionalliga West noch nicht feststand, sich aber bereits andeutete.

Dass die Meidericher letztlich den bitteren Gang in die vierte Liga antreten mussten, schreckte den früheren Stürmer nicht ab - dabei sind diese Sphären auch für Preetz absolutes Neuland. Dabei war er bei seiner vorigen Station in Berlin immerhin noch für einen Klub mit Champions-League-Ambitionen tätig. Doch der gebürtige Düsseldorfer hat sich dem Projekt in Duisburg glaubhaft verschrieben.

"Ich habe in meinem ersten halben Jahr hier den MSV als einen lebendigen Verein erlebt, mit vielen Emotionen, mit enormer Strahlkraft in der Stadt Duisburg und am Niederrhein, und vor allem auch mit Menschen, die anpacken", sagt Preetz zu seiner Verlängerung. "Der Zuspruch, die Atmosphäre in unserer Stadt gibt mir den Glauben und Kraft, dass wir hier zusammen den Weg, den wir jetzt mit dem neuen Abenteuer Regionalliga eingeschlagen haben, erfolgreich gehen werden. Mit harter Arbeit, bestimmt auch mal mit Fehlern, aber vor allem mit der Überzeugung: Der Spielverein lohnt sich!"

Der Spielverein lohnt sich Michael Preetz

Vorstandschef Ingo Wald, dessen Zukunft über die Mitgliederversammlung am 23. Juli hinaus fraglich ist, erklärt: "Michael Preetz hat die Aufgaben und Erwartungen, die wir mit seiner Verpflichtung verbunden haben, nämlich Partner für den MSV zu gewinnen und zu binden, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine spürbare Aufbruchsstimmung zu erzeugen und den sportlichen Bereich zu steuern, mehr als erfüllt."

Preeetz und der neue Marketingleiter Christian Koke "ziehen an einem Strang und sorgen für die benötigte Ruhe und gleichermaßen für eine spürbare Euphorie rund um den Verein. Dennoch wissen wir alle um den Druck, der besonders auf Michael lastet, auf dem Wunsch aller rund um den Spielverein, dass er den MSV wieder in erfolgreiches Fahrwasser führt", so Wald weiter. "Wir sind überzeugt, dass er das schafft – darum möchten wir ihm und dem MSV mit der langfristig angelegten Zusammenarbeit auch den nötigen Rückhalt, nach innen und nach außen, für diesen gemeinsamen Weg geben."