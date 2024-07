Regionalliga West: 58 Oberligaspiele - nächster Neuer für den KFC Uerdingen

Der KFC Uerdingen bastelt weiter an seinem Kader für die Regionalliga West. Mittlerweile umfasst dieser 13 Spieler.

Kaderspieler Nummer 13 ist fix! Der KFC Uerdingen hat den nächsten Akteur für die anstehende Regionalliga-West-Saison 2024/2025 präsentiert.

Der Name des jüngsten Zugangs: Mehmet Yildiz. Der 23-Jährige spielte in der Jugend für den 1. FC Kaiserslautern und den FSV Mainz 05. Zuletzt war er Stammspieler in der Oberliga Rheinland-Pfalz beim SV Gonsenheim. Mit dem Mainzer Stadtteilklub verpasste er erst in der Relegation den Aufstieg in die Regionalliga. In der 5. Liga kommt der Offensivmann auf 58 Einsätze, zwölf Tore und 14 Vorlagen.

"Mehmet ist auf den Offensivpositionen hinter der Spitze variabel einsetzbar. Er ist dribbelstark und zudem ist er eiskalt vor dem gegnerischen Tor, kann aber auch mit dem entscheidenden Pass seine Mitspieler gut in Szene setzen", erzählt KFC-Sportdirektor Adalet Güner.

Vor Yildiz hatte der KFC Uerdingen bereits die Verpflichtungen von Joey Tshitoku (CS Fola Esch, Luxemburg), Jeff-Denis Fehr (SV Rödinghausen), Max Klump (FC Wiltz 71), Ben Klefisch (SC Paderborn II), Ufumwen Osawe (Berliner AK), Nazzareno Ciccarelli (Rot Weiss Ahlen) und Enes Yilmaz (Fortuna Düsseldorf II) bekanntgegeben. Nach RevierSport-Informationen ist auch der Transfer von Angelo Langer (Fortuna Köln) fix.

Zudem werden Ole Päffgen, Alexander Lipinski, Gianluca Rizzo und Marvin Gomoluch weiter die blau-roten Farben tragen.

Mit Robin Udgebe, Justin Härtel und Florian Abel besitzen noch drei Spieler aus der Aufstiegsmannschaft gültige Verträge bis zum 30. Juni 2025 - sollen aber in den sportlichen Planungen der Krefelder keine Rolle spielen.

Am kommenden Samstag, 13. Juli, nimmt der KFC Uerdingen in Oberhausen am Emscherinsel-Cup teil.

Ablaufplan

11 Uhr – Einlass und Kinderfest

12 Uhr – RWO – FC Middlesbrough

13 Uhr – Wuppertaler SV - KFC Uerdingen

14 Uhr – FC Middlesbrough – Wuppertaler SV

15 Uhr – RWO - KFC Uerdingen

16 Uhr – KFC Uerdingen – FC Middlesbrough

17 Uhr – RWO – Wuppertaler SV

18 Uhr – Team Kick & Quatsch gg. RWO-Traditions-Elf

19 Uhr – Abschlussparty

23 Uhr – Ende der Veranstaltung