Regionalligist KFC Uerdingen macht in seiner Kaderplanung fleißig weiter. Das nächste Duo wurde vorgestellt.

Die nächsten beiden Neuen sind da: Joey Tshitoku und Jeff-Denis Fehr haben für die Saison 2024/2025 Arbeitsverträge beim KFC Uerdingen unterschrieben.

Beide wurden noch am Samstag (6. Juli) vor dem 2:2-Remis im Testspiel gegen VVV Venlo offiziell präsentiert.

Der 22-jährige Innenverteidiger Tshitoku wechselt von dem luxemburgischen Erstligisten CS Fola Esch nach Krefeld. Der 22-jährige gebürtige Niederländer war zuletzt bei Fola Esch Stammspieler und verhalf dem Klub in 26 Spielen (drei Tore) zum Klassenerhalt in der 1. Liga.

"Joey ist ein Spieler, der uns mit seiner körperlichen Präsenz und seinen hervorragenden Fähigkeiten im Spielaufbau sehr weiterhelfen wird. Seine Stärke im Kopfballspiel macht ihn nicht nur in der Verteidigung, sondern auch im Angriff bei Standardsituationen zu einer gefährlichen Waffe. Wir sind überzeugt, dass er sich schnell in unser Team integrieren und uns auf dem Platz wie auch abseits davon bereichern wird", sagt KFC-Sportdirektor Adalet Güner.

So startete der KFC gegen Venlo: Ron Meyer - Sisco Dzonga, Joey Tshitoku, Ole Päffgen, Angelo Langer -Tim Brdaric, Ben Klefisch - Ufumwen Osawe, Noel Werner, Jeff Fehr - Ali Mammoud. Auf der Bank: Hussein Hasan, Nazzareno Ciccarelli, Mehmed Yildiz, Max Klump, Alexander Lipinski, Gianluca Rizzo, Marvin Gomoluch, Dylan Pires, Hassan Keita, Rawley St. John, Malik Euwi, Arthur Danielian

Fehr dürfte derweil den Interessierten der Regionalliga West ein Begriff sein. Der 29-jährige Außenbahnspieler stand zuletzt in der West-Staffel beim FC Wegberg-Beeck und SV Rödinghausen unter Vertrag. Fehr kommt auf 174 Viertliga-Begegnungen (18 Treffer, elf Vorlagen) und auch 27 Einsätze in der 3. Liga, in denen er ein Tor und zwei Assists erzielen konnte.

Güner freut sich über diese Verpflichtung: "Jeff kann auf der linken Seite fast alle Positionen spielen. Wir dürfen uns auf einen sehr erfahrenen Spieler freuen, der ein sehr gutes Spielverständnis mitbringt."

KFC Uerdingen: Diese Spieler sind fix, diese Akteure besitzen Verträge

Vor Tshitoku und Fehr hatte der KFC Uerdingen bereits die Verpflichtungen von Max Klump (FC Wiltz 71), Ben Klefisch (SC Paderborn II), Ufumwen Osawe (Berliner AK), Nazzareno Ciccarelli (Rot Weiss Ahlen) und Enes Yilmaz (Fortuna Düsseldorf II) bekanntgegeben. Nach RevierSport-Informationen ist auch der Transfer von Angelo Langer (Fortuna Köln) fix.

Zudem werden Ole Päffgen, Alexander Lipinski, Gianluca Rizzo und MArvin Gomoluch weiter die blau-roten Farben tragen.

Mit Robin Udgebe, Justin Härtel und Florian Abel besitzen noch drei Spieler aus der Aufstiegsmannschaft gültige Verträge bis zum 30. Juni 2025 - sollen aber in den sportlichen Planungen der Krefelder keine Rolle spielen.