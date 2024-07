Der KFC Uerdingen setzt beim Vorstand vorerst auf eine Übergangslösung. Gespräche mit Kandidaten für den Vorsitz laufen laut Verein.

Der KFC Uerdingen setzt nach den chaotischen letzten Monaten vorerst auf einen kommissarischen Vorstand. Die drei Vorstandsmitglieder Andreas Scholten, Sebastian Thißen und Adalet Güner üben satzungsgemäß vorerst die Vorstandstätigkeiten geschäftsführend aus, ehe der Verein einen neuen Vorsitzenden gefunden hat.

Das hat der Verwaltungsrat des Vereins auf einer Sitzung am Montagabend beschlossen. Derweil scheiden Bernd Limberg, Marcel Brauner und Christian Gummert aus dem Vorstand aus. "Wir danken allen dreien für ihren Einsatz für unseren Verein", erklärt Verwaltungsratsvorsitzender Nils Gehlings.

Der bisherige Sportdirektor Güner war in der vergangenen Woche vom Verwaltungsrat zu Vorstand berufen worden. Laut dem Verwaltungsratsvorsitzenden Gehlings laufen derzeit Gespräche mit zwei Kandidaten für den Vorstandsvorsitz. Bis nächste Woche wolle man diese zu einem positiven Abschluss bringen, heißt es. "Dann werden wir umgehend den neuen Vorsitzenden und seine Vorstandskollegen für die neue dreijährige Amtsperiode berufen."

Diese sollen den Neuanfang nach unruhigen Zeiten vorantreiben. Neben dem noch unbesetzten Vorstandsvorsitz gibt es noch zahlreiche Fragezeichen beim KFC. Immerhin geht es in sportlicher Hinsicht in Uerdingen voran.

Nach dem Aufstieg in die Regionalliga West befindet sich die Mannschaft im Umbruch. Nachdem zahlreiche Spieler den Klub verlassen haben, stellt der KFC seit dem Ende der vergangenen Woche fleißig Neuzugänge vor. Nach Max Klump (FC Wiltz), Ben Klefisch (SC Paderborn II), Ufumwen Osawe (Berliner AK) und Enes Yilmaz (Fortuna Düsseldorf II) folgte am Montagabend mit Nazzareno Ciccarelli (Rot Weiss Ahlen) die fünfte Neuverpflichtung.

Bevor Ende des Monats die Saison in der Regionalliga startet, steht an diesem Mittwoch das erste Testspiel der Vorbereitung an. Beim VfL Tönisberg (19.30 Uhr) geben Neu-Trainer Michel Dinzey und seine Mannschaft ihr KFC-Debüt. Am Samstag geht es dann gegen den niederländischen Zweitligisten VVV-Venlo (15.30 Uhr).