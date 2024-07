Und noch ein Neuzugang für den KFC Uerdingen. Ein "technischer starker und torgefährlicher Spieler" kommt zum Regionalliga-Aufsteiger an die Grotenburg.

Mehrere Neuzugänge präsentierte der KFC Uerdingen in den vergangenen Tagen, gleich zwei waren es an diesem Montag zum Start in den Juli. Nach Linksverteidiger Max Klump stellten die Krefelder Offensivspieler Nazzareno Ciccarelli vor.

Der 27-Jährige wechselt vom Regionalliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen zum Regionalliga-Aufsteiger KFC. Er verbrachte die Rückrunde der vergangenen Saison in Ahlen. In der Hinserie spielte Nazzareno Ciccarelli für Türkspor Dortmund in der Oberliga Westfalen.

"Reno kann auf allen drei Positionen hinter der Spitze eingesetzt werden und könnte ein wichtiger Faktor in unserem Offensivspiel werden", betont der Uerdinger Sportdirektor Adalet Güner. "Er ist ein technischer starker und torgefährlicher Spieler."

Der Deutsch-Italiener stammt aus Herne und spielte vor drei Jahren im Trikot der TSG Sprockhövel eine herausragende Oberliga-Saison - 21 Tore und 25 Vorlagen gelangen ihm in 28 Partien. So machte er Rot-Weiß Erfurt auf sich aufmerksam und spielte mit dem Traditionsklub aus der Nordost-Staffel der Regionalliga zeitweise um den Drittliga-Aufstieg mit. Nach einem Jahr in Erfurt folgte die Rückkehr nach NRW.

KFC Uerdingen: Fünf Neuzugänge stehen fest

"Er hat einen sehr großen Hunger, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Der Junge ist auf dem Niveau in der Lage, jede Saison mindestens an zehn Toren beteiligt zu sein. Die Garantie hat man, wenn man ihm im letzten Drittel die Freiheiten gibt", hatte Ciccarelli-Berater Roland Kapinga nach dem Abstieg mit Ahlen gegenüber RS betont.

Nun kann Ciccarelli diesen Worten im Trikot des KFC auf dem Platz Taten folgen lassen. Nach Max Klump (FC Wiltz), Ben Klefisch (SC Paderborn II), Ufumwen Osawe (Berliner AK) und Enes Yilmaz (Fortuna Düsseldorf II) ist er der fünfte Neuzugang für die Mannschaft von Neu-Trainer Michel Dinez, die am Mittwoch das erste Testspiel der Vorbereitung bestreitet. Um 19.30 Uhr gastiert der KFC beim VfL Tönisberg.