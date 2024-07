Der KFC Uerdingen präsentiert dieser Tage die Spieler für die kommende Regionalliga-Saison. Zugang Nummer vier ist ein Linksverteidiger aus einer ausländischen ersten Liga.

Der KFC Uerdingen hat den vierten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Max Klump wechselt zum Regionalliga-Aufsteiger von der Grotenburg. Der 25-Jährige lief zuletzt in der luxemburgischen ersten Liga auf. Dort trug er das Trikot des FC Wiltz 71 und war in der Spielzeit Stammspieler und überzeugte mit vier Toren und sechs Vorlagen in 24 Einsätzen.

"Max hat ein glänzendes Auge für seine Mitspieler und schlägt sehr präzise Flanken. Auch unter Druck findet er gute Lösungen. Er wird unseren Fans in der Grotenburg viel Freude bereiten", erklärt Sportdirektor Adalet Güner.

Klump durchlief die Nachwuchsteams des 1. FC Magdeburg und des VfL Wolfsburg. In der U23 der Wolfsburger ging der Linksverteidiger seine erste Schritten im Seniorenbereich. Vom VfL wechselte er in die Reserve des 1. FC Köln und sammelte in zwei Jahren 25 Einsätze in der Regionalliga West, wo er künftig dann auch mit dem KFC auflaufen wird. Über den BFC Dynamo aus der Nordost-Staffel zog es Klump im vergangenen Sommer nach Luxemburg - nun kehrt er nach Deutschland zurück.

Der einstige U19-Nationalspieler, der in der U-Auswahl einen Einsatz an der Seite von WM-Fahrer und BVB-Star Nico Schlotterbeck absolvierte, ist der vierte Neuzugang beim KFC. Zuvor stellten die Krefelder bereits Ben Klefisch (SC Paderborn II), Ufumwen Osawe (Berliner AK) und Enes Yilmaz (Fortuna Düsseldorf II) vor. Mit der Verkündung von weiteren Verstärkungen für den Kader von Neu-Trainer Michel Dinez ist zeitnah zu rechnen.

KFC Uerdingen: Erstes Testspiel am Mittwoch

Derweil werden Michael Blum (SG Unterrath), Fabio Simoes Ribeiro (Duisburger SV), Maik Odenthal (Holzheimer SG), Pascale Talarski (TSV Meerbusch), Takumi Yanagisawa (SV Schermbeck) und Hinata Gonda (Rot-Weiß Erfurt) als Abgänge beim Viertliga-Aufstieger geführt.

Das erste Testspiel der Sommervorbereitung steigt am kommenden Mittwoch. Um 19.30 Uhr gastiert der KFC beim VfL Tönisberg.