Rot-Weiß Oberhausen: RWO verlost erneut die Brust - mit einer Neuerung

Rot-Weiß Oberhausen wird auch für die anstehende Saison eine große Verlosung durchführen, in der zehn Gewinne anstehen, unter anderem die Brust der Kleeblätter.

Wie in der vergangenen Regionalliga-Saison wird Rot-Weiß Oberhausen seine Brust erneut verlosen. Neu: In dieser Saison wird RWO zwei Gewinner ziehen.

Der eine wird bei den Heimspielen auf dem Trikot stehen, der andere Gewinner auf dem Auswärtstrikot.

Hajo Sommers, Vorstandsvorsitzender von RWO, betont: "Auf diesem Wege erhalten Sie – fast geschenkt – eine höchst attraktive Werbefläche, die weit über unsere Stadtgrenzen hinaus wirkt. Alles, was Sie dazu benötigen, ist ein bisschen Glück und zusätzlich steigen die Gewinnchancen in diesem Jahr."

Die Aktion läuft vom 26. Juni 2024 bis zum 14. Juli 2024. 1000 Euro (zzgl. MwSt. für Firmen) / (inkl. MwSt. für Privatpersonen und Fanclubs) kostet ein Werbepaket. Wer das kauft, nimmt automatisch an der Verlosung der RWO-Brust teil.

In dem Paket enthalten sind: Logo auf der Aktions-Werbetafel an der RWO-Sponsorenkantine, Namensnennung bei Privatpersonen, Präsenz auf der Internet-Aktionsseite mit Firmenlogo/Namen und Verlinkung auf Ihre Homepage, Recht auf eine Werbebande (3x1 m) am Trainingsgelände des evo-Nachwuchszentrum (zzgl. Produktionskosten 250 € netto), PR-Berichte über den RWO-Newsletter und die RWO-Medien, Einladung zum exklusiven „Danke-Abend“ inkl. Auslosung am 16. Juli 2024.

Insgesamt werden Gewinne im Wert von 200.000 Euro verlost. Wobei die Brust der Kleeblätter für die Heim- und Auswärtstrikot in Summe mit einem Wert von 150.000 Euro angegeben wird. Die Gewinner werden am 16. Juli 2024 um 19:04 Uhr durch eine Glücksfee und unter notarieller Aufsicht gezogen:

PREISE für die Saison 24/25

1. Platz: Brust-Sponsoring der Heimtrikots für die Regionalliga-Saison 24/25 (Mannschafts- und Fantrikots) im Wert von 90.000 Euro

2. Platz: Brust-Sponsoring der Auswärts- und Ausweichtrikots für die Regionalliga-Saison 24/25 (Mannschafts- und Fantrikots) im Wert von 60.000 Euro

3. Platz: Hosen-Sponsoring für die Regionalliga-Saison 24/25 (Mannschaftshosen) im Wert von 30.000 Euro

4. Platz: Eine Werbebande 1. Reihe im Stadion Niederrhein im Wert von 5.500 Euro

5. Platz: LED-Bandenanimation im Stadion Niederrhein im Wert von 5.000 Euro

6. Platz: Business-Mitgliedschaft inkl. zwei VIP-Dauerkarten im Wert von 4.500 Euro

7. Platz: Business-Mitgliedschaft inkl. zwei VIP-Dauerkarten im Wert von 4.500 Euro

8. Platz: Business-Mitgliedschaft inkl. zwei VIP-Dauerkarten im Wert von 4.500 Euro

9. Platz: Ein rot-weißer Fußballsamstag für Sie und Ihre Mitarbeiter bei einem Heimspiel der Kleeblätter im Wert von 1.000 Euro (Tickets ohne Hospitality)

10. Platz: Ein rot-weißer Fußballsamstag für Sie und Ihre Mitarbeiter bei einem Heimspiel der Kleeblätter im Wert von 1.000 Euro (Tickets ohne Hospitality)