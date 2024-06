Das war ein kurzes Engagement: Nach nur fünf Monaten kehrt Felix Heim dem FC Gütersloh den Rücken und zieht weiter ins Frankenland.

Felix Heim wird ab sofort für die SpVgg Bayreuth in der Regionalliga Bayern auflaufen. Das teilten die "Altstädter" am Dienstag, 25. Juni, mit. Fünf Monate nach seiner Unterschrift beim FC Gütersloh kommt Heim ablösefrei. Der 22-Jährige ist auf der rechten Außenbahn zu Hause.

"Felix hat in den vergangenen zwei Wochen bei uns mittrainiert, hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Wir freuen uns, dass wir mit ihm einen flexibel einsetzbaren Offensivspieler verpflichten konnten", schreibt die Spielvereinigung.

In Gütersloh kam Heim zwar in allen 16 möglichen Regionalliga-Spielen zum Einsatz, startete aber nur viermal und wurde ansonsten eingewechselt. Zwei Tore stehen für den Rechtsaußen zu Buche.

Heim, geboren im baden-württembergischen Leonberg, hat in Nordrhein-Westfalen nicht nur beim FCG seine Spuren hinterlassen. Nach seiner Ausbildung, unter anderem in den Jugendbereichen der Stuttgarter Kickers, des SSV Reutlingen und vom VfB Stuttgart, zog es ihn nach einem Jahr bei der TSG Balingen im Sommer 2021 zu Rot-Weiss Essen.

Für RWE absolvierte in der folgenden Hinserie 10 Regionalliga-Spiele und stand dreimal im Niederrheinpokal auf dem Feld. Dabei gelangen ihm insgesamt zwei Tore und vier Vorlagen.

Im Winter 2022 ließ er sich zum FSV Frankfurt verleihen, ehe er sich ein halbes Jahr später Alemannia Aachen anschloss. Für die Aachener absolvierte er 20 Regionalliga-Spiele (eine Vorlage) und drei Partien im Mittelrheinpokal (ein Tor, eine Vorlage).

Im vergangenen Sommer wechselte Heim dann in die Regionalliga Südwest zum SGV Freiberg - dem Klub, bei dem auch Marco Kehl-Gomez unter Vertrag steht. In der Anfangsphase der Saison warf ihn eine Zerrung zurück. Insgesamt konnte er sich keinen Stammplatz erkämpfen, startete in zwölf Regionalliga-Spielen nur viermal. Dennoch gelangen ihm ein Tor und vier Assists.

Ähnlich lief es dann auch in der Restrunde in Gütersloh. Nun steuert Heim also die dritte Regionalliga-Staffel an und möchte sich in Bayreuth durchsetzen.