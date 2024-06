Der FC Gütersloh hat sich rund 50 Kilometer weiter bei der Ligakonkurrenz bedient und einen jungen Mittelstürmer in den Heidewald geholt.

Nico Tübing kehrt dem Regionalligisten SV Rödinghausen den Rücken und wechselt innerhalb der West-Staffel zum FC Gütersloh. In der abgelaufenen Saison stand der 21-Jährige neunmal für den SVR auf dem Platz, erzielte dabei ein Tor.

"Er bringt physisch sehr viel mit, ist recht wuchtig, unglaublich fleißig und eine Arbeitsmaschine auf dem Platz. Das ist auch die neue Richtung, dass wir mehrere junge und hungrige Spieler ins Team geholt haben, die das Potenzial haben sofort in der Startelf zu sein. Und wenn sie nicht in der Startelf sind, noch einen drauf setzen und noch härter arbeiten, um den anderen Jungs den Platz streitig zu machen, und die eine sehr gute Arbeitsmentalität reinbringen werden", lässt sich das Trainerteam um Chefcoach Julian Hesse zitieren.

Tübing ist 1,80 Meter groß und wurde in der Jugendabteilung des SC Verl ausgebildet. Aus deren U19 schloss er sich im Sommer 2022 dem SV Rödinghausen an. In zwei Jahren absolvierte er 29 Spiele für die zweite Mannschaft in der Westfalenliga (elf Tore), sowie 27 Partien für die erste Mannschaft in der Regionalliga West und im Westfalenpokal (zwei Tore).

Erst zuletzt hat sich der FCG Erik Lanfer einen jungen Mann für das Mittelfeld gesichert, der in der Schalker Knappenschmiede ausgebildet wurde. Danach spielte er für Rot Weiss Ahlen, die aus der Regionalliga West abgestiegen sind. In seiner ersten Spielzeit an der Werse kam der gebürtige Borkener auf 24 Einsätze (vier Vorlagen), davon alle bis auf einen in der Startelf.

Zuvor hatte der FC Gütersloh, der in seine zweite Saison nach dem Aufstieg in die Regionalliga startet, bereits Justus Henke (SC Paderborn), Henri Bollmann (SCV Neuenbeken), Phil Beckhoff (Wuppertaler SV), Roman Schabbing (SC Preußen Münster), Luis Frieling (SpVg. Vreden) und Jannik Borgmann (Rot Weiss Ahlen) als Neuzugänge präsentiert. Mit Lanfer und Tübing sind es nun schon acht externe Zugänge für die kommende Saison.