Im Ausland: Von der U23 des FC Schalke 04 in die 1. Liga - Flügelflitzer hat neuen Verein gefunden

Bis dato hatten nur zwei von 13 Abgängen des FC Schalke 04 II einen neuen Verein gefunden. Nun folgt Spieler Nummer drei, der fündig wurde.

Nach Jimmy Kaparos, der sich Drittligist Rot-Weiss Essen anschließt, und Justin Treichel, der in die Niederlande zu Roda Kerkrade wechselt, ist nun auch Nelson Amadin auf Vereinssuche fündig geworden.

Für ihn geht es von der U23 des FC Schalke 04 in die 1. Bundesliga - nach Österreich zum TSV Hartberg, dem Tabellenfünften der Saison 2023/2024. In der Winterpause scheiterte noch ein Amadin-Wechsel zu RWE - RevierSport hatte berichtet. Nun geht es für ihn in der 1. Liga weiter.

Der 22-jährige Niederländer unterzeichnete in Hartberg, wo Markus Schopp (ehemaliger Bundesligaspieler, Anm. d. Red.) Trainer ist, einen Zweijahresvertrag bis zum Sommer 2026.

"Nelson ist ein extrem spannender Spieler und in allen offensiven Positionen flexibel einsetzbar, ganz vorne oder über die Seite von links bzw. rechts kommend. Er hat eine unglaubliche Dynamik und einen sehr guten Tiefgang. Zudem ist er ein Spieler, der sich sehr gut zwischen den Linien bewegen kann und interessant bei Standards ist. Er möchte den nächsten Entwicklungsschritt gehen und wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit ihm", sagte Schopp.

Die Abgänge des FC Schalke 04 II im Überblick: Jimmy Kaparos (Rot-Weiss Essen), Justin Treichel (Roda Kerkrade), Nelson Amadin (TSV Hartberg), Andreas Ivan, Steven van der Sloot, Alexander Kopf, Marouane Balouk, Verthomy Boboy, Grace Bokake, Bleorn Krasniqi, Nicholas Engel, Romeo Ferreira, Akbar Tchadjobo (alle Ziel unbekannt)

Amadin ist offensiv universell einsetzbar. In seinen Jugendjahren war der 1,86 Meter große Rotterdamer für Feyenoord im Einsatz. Es folgte ein Engagement beim FC Dordrecht.

In den letzten zweieinhalb Jahren spielte er erstmals im Ausland für den FC Schalke 04 II in der Regionalliga West. In 43 Einsätzen gelangen ihm 16 Treffer und vier Vorlagen. Speziell in der abgelaufenen Saison scorte Amadin 15 Mal. Sein Cousin ist der ehemalige Bayern- und jetzige Bologna-Akteur Joshua Zirkzee.

Amadin, der nach RevierSport-Informationen auch einige Drittliga-Anfragen vorliegen hatte, lehnte diese zugunsten eines Vertrags in der ersten österreichischen Bundesliga ab. RS wählte den pfeilschnellen Flügelflitzer auch in die "RevierSport-Elf der Regionalliga-West-Saison 2023/2024".