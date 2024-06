Regionalliga-Aufsteiger Türkspor Dortmund gibt weiter Gas auf dem Transfermarkt und verkündet die Zugänge elf und zwölf. Das sagt Trainer Sebastian Tyrala über seinen Kader.

Türkspor Dortmund verstärkt sich weiter für seine erste Saison in der Regionalliga West. Mit Vincent Ocansey und Furkan Sagman unterschrieben die Neuzugänge elf und zwölf bei den Dortmundern.

Ocansey wechselt vom FC Gütersloh zum Regionalliga-Neuling. Der 23-jährige Stürmer kam in der abgelaufenen Spielzeit auch aufgrund von vielen kleineren Verletzungen nur auf 16 Einsätze, davon vier in der Startelf. Beim künftigen Gütersloher Ligarivalen soll es nun aufwärts gehen.

"Wir waren in der letzten Saison im Sturm nicht so gut aufgestellt und mussten immer Spieler reinwerfen, die sich auf der Position nicht so wohlgefühlt haben. Daher wollten wir unbedingt einen Stürmer mit der Statur und der Spielart verpflichten, die Vince einfach hat. Er ist eine Erscheinung vorne drin, sehr schnell und geht gerne in die Tiefe. Mit der Qualität, die unsere Jungs haben, kann er gut in Szene gesetzt werden. Er passt perfekt in das Profil, das wir gesucht haben", freut sich Türkspor-Trainer Sebastian Tyrala über seinen neuen Angreifer.

"Für uns ist es wichtig, körperliche Präsenz ins Spiel zu bringen, weil wir eher eine kleine Mannschaft sind, und das bringt Vince einfach mit. In der Regionalliga kommt gerade nach Standards der ein oder andere hohe Ball reingeflogen. Dafür wollen wir gewappnet sein." Der Aufstiegscoach verglich die Spielweise des 1,93 Meter großen Stürmers mit der von Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang.

Des Weiteren sicherten sich die Dortmunder die Dienste von Furkan Sagman. Der 24-Jährige unterschrieb im Sommer 2019 einen Profivertrag bei Sivasspor. Zu einem Einsatz reichte es damals nicht, sodass der zentrale Mittelfeldspieler seitdem in der dritten türkischen Liga unterwegs war, zuletzt bei Erzincanspor. Im Januar brach der langjährige Jugendspieler des VfL Bochum die Zelte im Heimatland seiner Eltern ab und kehrte nach Deutschland zurück. Über die Baller League spielte er sich zurück in den Fokus der heimischen Vereine und unterschrieb nun einen Vertrag bei Türkspor Dortmund.

Ocansey und Sagman werden auch nicht die letzten Neuzugänge sein, wie Tyrala erzählt: "Der ein oder andere Neue wird noch präsentiert."

Insgesamt steht laut dem 36-Jährigen die Mannschaft, mit der die Saisonvorbereitung absolviert werden soll, zu großen Teilen fest: "30 Akteure haben wir im Kader, aber das darf man nicht zu hoch hängen, da noch einige Verletzte dabei sind. Es kann immer was passieren, wenn Spieler zum Beispiel wegen geringer Aussichten auf Einsatzchancen den Verein verlassen wollen. Generell sind wir aber eigentlich durch mit dem Kader und gehen so auch in die Vorbereitung."