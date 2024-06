Seit Mittwoch bereitet sich Rot-Weiß Oberhausen auf die neue Saison vor. Zwei weitere Spieler werden die Vorbereitung nicht mitmachen, denn sie verlassen RWO.

Bei Rot-Weiß Oberhausen fällt der Kaderumbruch in dieser Spielzeit größer aus als in den Vorjahren. Mittlerweile haben zwölf Spieler die "Kleeblätter" verlassen.

Oguzhan Kefkir wurde mittlerweile als Zugang beim RWO-Konkurrenten Wuppertaler SV vorgestellt. Mit Offensivspieler Marius Kleinsorge wurde der Vertrag aufgelöst.

„Wir bedanken uns bei Marius für seine Einsätze im RWO-Dress und wünschen ihm für die Zukunft, sowohl gesundheitlich als auch privat und beruflich nur das Beste“, sagte Oberhausens sportlicher Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano nach der Vertragsauflösung.

Kleinsorge war im Sommer 2023 an die Lindnerstraße gewechselt. Nachdem er zu Beginn der Saison wichtiger Bestandteil der Mannschaft war, fiel er durch einen Syndesmosebandriss lange aus. In der Rückrunde kam er nur noch zu zwei Kurzeinsätzen, ehe er durch kleinere Verletzungen und Infekte ausgebremst wurde.

Mittlerweile haben die Oberhausener auch das Training wieder aufgenommen. Seit Mittwoch (19. Juni) steht die Mannschaft vom neuen Trainer Sebastian Gunkel auf dem Platz: "Es war super die Jungs direkt kennenzulernen und erste Eindrücke zu sammeln. Wir hatten gehofft, dass wir auf Rasen trainieren können, was heute leider nicht möglich war, dennoch haben wir das Beste daraus gemacht. Es ist nun wichtig, dass wir uns untereinander, in der Mannschaft und im Trainerteam kennenlernen und finden. Das sind in der Vorbereitung nun alles Prozesse, die anstehen", erklärte der neue Coach, der auch Nico Klaß auf dem Platz begrüßen konnte, der nach langer Verletzung wieder fit ist.

Nicht mit dabei war Phil Sieben, der Mittelfeldspieler entschied sich aus persönlichen Gründen gegen eine Vertragsverlängerung in Oberhausen.

Zugänge: Jonah Husseck (Innenverteidigung, Borussia Dortmund II), Eric Gueye (Linksaußen, Eintracht Norderstedt), Diamant Berisha (Linksaußen, Teutonia Ottensen), Luca Schlax (defensives Mittelfeld, FSV Frankfurt), Luca Thissen (defensives Mittelfeld, VfB Homberg), Timur Kesim (Sturm, ETB SW Essen), Simon Ludwig (Innenverteidigung, Wormatia Worms), Leon Kayser (Rechtsaußen, Bergisch Gladbach), Elias Demirarslan (linkes Mittelfeld, SV Lippstadt 08)

Abgänge: Michel Niemeyer, Marius Kleinsorge, Sven Kreyer, Tobias Boche, Tim Stappmann, Christian März, Rinor Rexha, Matona-Glody Ngyombo, Phil Sieben (alle Ziel unbekannt), Sebastian Mai (SC Wiedenbrück), Fabian Holthaus (Rot Weiss Ahlen), Moritz Montag (MSV Duisburg), Oguzhan Kefkir (Wuppertaler SV)