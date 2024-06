Eine Portion Routine für den Wuppertaler SV, der für die neue Regionalliga-Saison mit einer runderneuerten Mannschaft an den Start geht.

Der Wuppertaler SV ist bald am Ende seines großen Kaderumbruchs abgekommen. Am Donnerstag wurde der 16. Zugang präsentiert.

Und hier haben die Wuppertaler jede Menge Erfahrung verpflichtet. Denn Oguzhan Kefkir wird von Rot-Weiß Oberhausen zum WSV wechseln.

Der 32-jährige Linksfuß kommt mit der Erfahrung von 160 Einsätzen in der 3. Liga und 156 Partien in der Regionalliga. Nach seinem Wechsel betont der gebürtige Wuppertaler Kefkir: "Für mich ist heute ein besonderer Tag, weil ich bei meinem Heimatklub unterschrieben habe. Ich bin in Wuppertal geboren, aufgewachsen und kenne den WSV, seit ich denken kann. Sowohl mit René Klingbeil als auch mit Gaetano Manno hatte ich sehr gute Gespräche und es hat in allen Belangen gepasst. Ich freue mich sehr und bin heiß darauf, die Jungs kennenzulernen und mit der Vorbereitung zu starten. Ich bin hier, um alles, was ich habe, für die Fans, den Verein und die Stadt reinzustecken, meine Erfahrung und meine Qualität auf den Platz zu bringen. Es ist ein sehr besonderer Moment für mich, für meinen Heimatklub aufzulaufen.“

Der es schwer haben wird in der neuen Saison. Der Etat musste runter, das Personal wurde fast einmal komplett durchgewechselt. Da kommt die Erfahrung von Kefkir zur rechten Zeit.

Der neue Trainer René Klingbeil zu seinem 16. Zugang: „Wir freuen uns sehr, dass der Transfer geklappt hat. Gaetano hat dort sehr viel Energie reingelegt, damit wir den Transfer vollziehen können. Es ist ein Spieler mit Erfahrung, auch aus höheren Ligen, der über eine gute Mentalität verfügt. Ihn kann ich auf der linken Außenbahn variabel einsetzen und wir freuen uns sehr, dass er zu uns stößt und auch seine Erfahrung an die jungen Spieler weitergeben kann.“

Der Wuppertaler Großumbau in der Übersicht

Zugänge: Oguzhan Kefkir (RWO), Oktay Dal (Rot Weiss Ahlen), Noel-Etienne Reck (Rot-Weiss Essen U19), Dominik Bilogrevic (SC Paderborn II), Joep Munsters, Niek Munsters (beide SV Lippstadt), Dildar Atmaca (1. FC Bocholt), Subaru Nishimura (Sportfreunde Baumberg), Dilhan Demir (SV Schermbeck), Levin Müller (TSG Sprockhövel), Emil Metz, Berkem Kurt, Hugo Schmidt, Kilian Bielitza (alle eigene U19) und Michael Luyambula (Sportfreunde Lotte).

Abgänge: Lion Schweers (Borussia Mönchengladbach II), Charlison Benschop (Alemannia Aachen), Kevin Pytlik (Viktoria Köln), Aday Ercan (VfL Osnabrück), Mert Göckan (MSV Duisburg), Phil Beckhoff (FC Gütersloh), Dominik Peitz (FSV Frankfurt), Migel-Max Schmeling (Türkspor Dortmund), Hüseyin Bulut (Altinordu FK), Lukas Demming (SC Verl), Philipp Hanke (1. FC Bocholt), Damjan Marceta (Eintracht Trier), Tom Geerkens (Arminia Bielefeld), Paul Grave (VfL Bochum)