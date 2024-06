Der Wuppertaler SV ist auf dem Transfermarkt weiter aktiv und präsentierte am Mittwoch (19. Juni) Zugang Nummer 15.

Der Wuppertaler SV kann einen weiteren Neuzugang vermelden. Vom neuen Liga-Konkurrenten Sportfreunde Lotte wechselt der 25-jährige Torwart Michael Luyambula zum WSV.

Der 1,90 Meter große beidfüßige Torhüter wurde in Neumünster geboren und in der Jugend bei Borussia Dortmund ausgebildet. Anschließend führte sein Weg zu verschiedenen Vereinen in England, bevor er zum VfB Lübeck nach Deutschland zurückkehrte. In der letzten Spielzeit, der Aufstiegssaison der Sportfreunde Lotte, bestritt Luyambula 23 Partien in der Oberliga Westfalen und blieb dabei sieben Mal ohne Gegentor. "Ich freue mich sehr, ab sofort Teil des Wuppertaler SV zu sein. Die Entscheidung, hierher zu wechseln, fiel mir leicht, weil der WSV eine große Tradition hat und eine tolle Fangemeinschaft. Ich bin motiviert und bereit, mein Bestes zu geben, um gemeinsam mit dem Team unsere Ziele zu erreichen. Ich kann es kaum erwarten, auf dem Platz zu stehen und für den WSV zu kämpfen", sagte Luyambula, der sich mit Krystian Wozniak ein Duell um den Platz im WSV-Kasten liefern wird. "Michael ist ein guter Junge, der viel erlebt hat. Er ist sehr gut ausgebildet und ein talentierter Torwart, der viel mitbringt. Ich bin froh, dass er sich nach dem Aufstieg für uns entschieden hat und unseren Weg mitgeht", freut sich WSV-Manager Gaetano Manno.

Wuppertaler SV: 18 Abgänge fix, 15 Zugänge auch

Lion Schweers (Borussia Mönchengladbach II), Charlison Benschop (Alemannia Aachen), Kevin Pytlik (Viktoria Köln), Aday Ercan (VfL Osnabrück), Mert Göckan (MSV Duisburg), Phil Beckhoff (FC Gütersloh), Dominik Peitz (FSV Frankfurt), Migel-Max Schmeling (Türkspor Dortmund), Hüseyin Bulut (Altinordu FK), Lukas Demming (SC Verl), Philipp Hanke (1. FC Bocholt), Damjan Marceta (Eintracht Trier) sowie die Leihgaben Tom Geerkens (Arminia Bielefeld) und Paul Grave (VfL Bochum) haben den Wuppertaler SV verlassen.

Dem Gegenüber stehen 15 Zugänge - nämlich: Oktay Dal (Rot Weiss Ahlen), Noel-Etienne Reck (Rot-Weiss Essen U19), Dominik Bilogrevic (SC Paderborn II), Joep Munsters, Niek Munsters (beide SV Lippstadt), Dildar Atmaca (1. FC Bocholt), Subaru Nishimura (Sportfreunde Baumberg), Dilhan Demir (SV Schermbeck), Levin Müller (TSG Sprockhövel), Emil Metz, Berkem Kurt, Hugo Schmidt, Kilian Bielitza (alle eigene U19) und Michael Luyambula (Sportfreunde Lotte).