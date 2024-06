Der MSV Duisburg hat den nächsten Zugang vorgestellt. Er kommt mit der Empfehlung von 15 Scorerpunkten aus der vergangenen Regionalliga-Nord-Saison.

Der MSV Duisburg gibt weiter Gas auf dem Transfermarkt. Mit Jannik Zahmel haben die Zebras einen Mittelstürmer vom VfL Osnabrück unter Vertrag genommen. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

"Mit dem Wechsel zum MSV Duisburg möchte ich - in der bekanntlich besten der fünf Regionalligen - den nächsten Schritt machen. Der MSV besitzt einen großen Namen, den wir gemeinsam mit Leben füllen möchten. Ich selbst will für den Erfolg der Mannschaft meine Qualitäten, meine Schnelligkeit und meine Zielstrebigkeit, einbringen", sagte Zahmel.

Zuletzt war der 21-Jährige an Nord-Regionalligist Blau-Weiß Lohne ausgeliehen, erzielte dort in 24 Spielen zehn Tore (fünf Vorlagen).

"Mit seinen 21 Jahren hat Jannik zuletzt in der Regionalliga Nord mit Blau-Weiß Lohne eine hervorragende Quote erzielt. Einer, der die Tore macht, aber einer, der auch mit seinen technischen Fähigkeiten vorbereitet. Ein richtiger Sprinter, in Lohne hat er in der Doppelspitze agiert, kann aber auch über die Außenbahnen flitzen – damit passt er sehr gut in unser 4-3-3", freute sich sein neuer Trainer Dietmar Hirsch über den Transfer.

Kaderplaner Chris Schmoldt ergänzte: "Jannik ist ein sehr schneller und zielstrebiger Spieler. Ausgebildet ist er auf dem offensiven Flügel, wo er mit seinem Tempo eine richtige Waffe hat. Wir freuen uns auf einen noch jungen Spieler, der in Lohne eine sehr gute Saison gespielt hat, aber noch einiges an Entwicklungspotenzial mitbringt und den nächsten Schritt mit und bei uns gehen möchte."

Das Personal des MSV Duisburg in der Übersicht:

Tor: Braune, Kunz

Abwehr: Yavuz, Bitter, Hahn, Coskun, Montag, Göckan, Fleckstein, Uzelac

Mittelfeld: Symalla, Leon Müller, Bookjans, Michelbrink, Egerer

Angriff: Boutakhrit, Fakhro, Meuer, Sussek, Wegkamp

Zugänge: Alexander Hahn (Preußen Münster), Jan-Simon Symalla (eigene U19), Jihad Boutakhrit (FSV Frankfurt), Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Can Coskun (Greifswalder FC), Moritz Montag (Rot-Weiß Oberhausen), Mert Göckan (Wuppertaler SV), Leon Müller (Kickers Offenbach), Steffen Meuer (Erzgebirge Aue), Patrick Sussek (BFC Dynamo), Jakob Bookjans (Eintracht Frankfurt II), Florian Egerer (VfB Lübeck), Franko Uzelac (Alemannia Aachen), Gerrit Wegkamp (Preußen Münster), Kevin Kunz (Carl Zeiss Jena), Jannik Zahmel (VfL Osnabrück)

Abgänge: Caspar Jander (1. FC Nürnberg), Baran Mogultay (BVB II), Tim Köther (nach Leihe zurück nach Heidenheim), Vincent Müller (Aalborg BK), Niklas Kölle (SSV Ulm), Santiago Castaneda (SC Paderborn), Kaan Inanoglu (Eintracht Frankfurt II), Rest unbekannt

Aus dem alten Kader bleiben: Maximilian Braune, Batuhan Yavuz, Joshua Bitter, Tobias Fleckstein, Jonas Michelbrink