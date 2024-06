Der Wuppertaler SV hat den nächsten Zugang präsentiert. Dieser kommt vom Erzrivalen Rot-Weiss Essen an die Wupper.

Der nächste Neue Mann hat seine Zelte beim Wuppertaler SV aufgeschlagen. Der 19-jährige Mittelstürmer Noel-Etienne Reck wechselt von Rot-Weiss Essen an die Wupper.

Noel-Etienne, Sohn des ehemaligen Bundesligaprofis Oliver Reck, spielte in den letzten beiden Jahren in der U19 von Rot Weiss Essen und erzielte in 36 Spielen insgesamt 22 Tore. Mit einer Körpergröße von 1,92 Metern und seinem starken linken Fuß soll er die WSV-Offensive weiter verstärken.

Der talentierte Stürmer zeigt sich erfreut über seinen Wechsel: "Ich freue mich riesig auf die neue Saison! Danke an die Verantwortlichen für die super Gespräche und das Vertrauen. Ich kann es kaum erwarten, im Stadion am Zoo zu spielen und hoffentlich viele Tore zu schießen."

Auch Gaetano Manno, Sportlicher Leiter des Wuppertaler, freut sich über die Neuverpflichtung: "Noel-Etienne ist ein junger Spieler, der unseren Weg mitgehen möchte. Er ist sehr talentiert und gut ausgebildet. Es ist genau der Stürmertyp, den wir noch gesucht haben. Er ist schon sehr weit für sein Alter."

Wuppertaler SV: 18 Abgänge fix, 14 Zugänge auch

Lion Schweers (Borussia Mönchengladbach II), Charlison Benschop (Alemannia Aachen), Kevin Pytlik (Viktoria Köln), Aday Ercan (VfL Osnabrück), Mert Göckan (MSV Duisburg), Phil Beckhoff (FC Gütersloh), Dominik Peitz (FSV Frankfurt), Migel-Max Schmeling (Türkspor Dortmund), Hüseyin Bulut (Altinordu FK), Lukas Demming (SC Verl), Philipp Hanke (1. FC Bocholt), Damjan Marceta (Eintracht Trier) sowie die Leihgaben Tom Geerkens (Arminia Bielefeld) und Paul Grave (VfL Bochum) haben den Wuppertaler SV verlassen.

Dem Gegenüber stehen 14 Zugänge - nämlich: Oktay Dal (Rot Weiss Ahlen), Noel-Etienne Reck (Rot-Weiss Essen U19), Dominik Bilogrevic (SC Paderborn II), Joep Munsters, Niek Munsters (beide SV Lippstadt), Dildar Atmaca (1. FC Bocholt), Subaru Nishimura (Sportfreunde Baumberg), Dilhan Demir (SV Schermbeck), Levin Müller (TSG Sprockhövel), Emil Metz, Berkem Kurt, Hugo Schmidt, Kilian Bielitza (alle eigene U19).