Weiter geht die Transfer-Offensive der Sportfreunde Lotte. Zugang Nummer zwölf ist ein Rechtsverteidiger mit Perspektive.

Anis El Hamassi wird das Trikot des FC Brünninghausen zur neuen Saison eintauschen - und zwar gegen das Dress der Sportfreunde Lotte. Das gab der Regionalliga-Aufsteiger am Donnerstag, 6. Juni, bekannt.

"Anis ist ein junger Spieler, der sehr talentiert ist. Wir wollen ihm ermöglichen, hier in Lotte den nächsten Step zu gehen", sagt Sportfreunde-Trainer Fabian Lübbers. Bei Brünninghausen war El Hamassi in der abgelaufenen Saison gesetzt, sollte aber kein Happy-End erleben. Denn für den Aufsteiger ging es in der Comeback-Saison gleich wieder runter.

Immerhin nicht als Tabellenletzter, weil die TSG Sprockhövel in der Oberliga Westfalen mit 25 Zählern am Ende noch schlechter dastand als der FC Brünninghausen (26). Drei Punkte fehlten zu Eintracht Rheine und dem rettenden Ufer.

El Hamassi stand 24-mal auf dem Feld und erzielte dabei für einen Rechtsverteidiger starke drei Tore. Insgesamt kommt Anis El Hamassi auf 24 Oberliga-Duelle für den FCB (drei Tore) sowie 71 weitere Partien (fünf Tore) im Spielbetrieb der Westfalenliga.

Sportfreunde Lotte: Tags zuvor kam Kevin Holzweiler

Nur einen Tag nach dem bisher letzten Neuzugang haben die Sportfreunde also schon wieder zugeschlagen. Erst am Mittwoch, 5. Juni, wurde der ehemalige Essener Kevin Holzweiler am Lotter Kreuz vorgestellt. "Mit Kevin bekommen wir einen absoluten Topspieler für die Regionalliga West, der vor allem fußballerisch und im Eins-gegen-Eins seine Stärken hat", hatte Lübbers gesagt.

Bisher haben sich diese zwölf Spieler den Sportfreunden Lotte für die kommende Regionalliga-West-Saison angeschlossen: Nico Thier (SG Wattenscheid 09), Kevin Schacht (Preußen Münster II), Tugay Gündogan (TGK Tecklenburg), Felix Mensing, Florian Wendt (beide SC Paderborn II), Elario Ghassan (SSV Jeddeloh II), Beytullah Özer (SC Wiedenbrück), Steffen Westphal (SV Lippstadt 08), Lars Spit (SV Meppen), Kevin Holzweiler (Rot-Weiss Essen), Kamer Krasniqi (VfB Oldenburg), Anis El Hamassi (FC Brünninghausen)