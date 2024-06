Neues aus der Regionalliga West: Der SC Wiedenbrück hat zwei neue Co-Trainer und der SC Paderborn II muss einen Mittelfeldspieler ablösefrei ziehen lassen.

Mariusz Rogowski und Tobias Brockschnieder heißen die neuen Co-Trainer beim SC Wiedenbrück. Das Duo unterstützt Chefcoach Daniel Brinkmann und kommt aus den eigenen Reihen.

"Mit der Ernennung von Mariusz Rogowski und Tobias Brockschnieder zu Co-Trainern haben wir eine ideale Kombination aus Erfahrung, Talent und strategischem Denken gefunden. Wir sind überzeugt, dass ihre Zusammenarbeit unsere Mannschaft auf ein neues Level heben wird", sagte der sportliche Leiter des SC Wiedenbrück, Oliver Zech.

Rogowski kennt den SCW aus Zeiten als aktiver Spieler und war zuletzt Trainer der zweiten Mannschaft. Brockschnieder wird weiterhin seine Rolle als Scout und Kaderplaner beibehalten. Zudem bringe er vor allem strategische Einblicke und Fähigkeiten mit.

Während der SCW also im Trainerteam Klarheit schafft, kann man das bei den Sportfreunden Lotte vom Spielerkader behaupten. Denn der frisch gebackene Meister der Oberliga Westfalen und zukünftige Regionalliga-Klub hat Florian Wendt vom SC Paderborn II geholt. Der 23-jährige Sechser kommt ablösefrei.

Für die Ostwestfalen war Florian Wendt zuletzt auch vier Jahre lang in der eigenen U21 am Ball. Dabei sammelte Wendt insgesamt 58 Oberliga-Auftritte (vier Tore) und im vergangenen Sommer, als frischgebackener Regionalliga-Aufsteiger, zudem 16 weitere in der Weststaffel.

SFL-Trainer Fabian Lübbers freute sich über die Verpflichtung: "Florian haben wir in der Tat schon länger auf dem Zettel und wollten ihn bereits zur letzten Saison verpflichten".

Der 23-Jährige sei "technisch hervorragend ausgebildet und hat sich außerdem in den letzten Jahren physisch gut entwickelt", erklärt der Coach. Florian Wendt sei bei den Sportfreunden hauptsächlich für die Rechtsverteidiger-Position vorgesehen.

Zuvor hatte Lotte schon Tugay Gündogen präsentiert. Der Cousin von İlkay Gündoğan spielte zuletzt unterklassig und soll bei den Sportfreunden aus dem Mittelfeld heraus für Torgefahr sorgen.