Fortuna Köln ist in seiner Kaderplanung für die neue Saison schon recht weit. 16 Spieler stehen unter Vertrag, der erste neue Mann ist auch da.

Mit Maximilian Fischer hat sich Fortuna Köln nach Henri Matter und Marvin Mika in der Vor-Saison beim SV Lippstadt bedient.

Der gebürtige Kölner wechselt vom Regionalliga-Absteiger in die Südstadt.

Der 22-Jährige hat bisher insgesamt 60 Regionalliga-Partien für Lippstadt und den SV Wegberg-Beeck absolviert. In der Jugend kam der 1,92 Meter große Defensivspieler auf 48 Einsätze in der Bundesliga für den FC Hennef, Viktoria Köln und den 1. FC Köln. In der abgelaufenen Saison bestritt der Innenverteidiger 16 Partien.

"Maximilian ist ein Defensivspieler, der uns auf unterschiedlichen Positionen, sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette, überzeugt hat. Mit seinem guten linken Fuß kann er Innenverteidiger und Außenverteidiger spielen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Saison mit Max", meinte Fortuna-Trainer Matthias Mink.

Fortuna Köln: Henri Matter bleibt

Zuvor konnte die Fortuna in der Personalie Matter Klarheit schaffen. Der Mittelfeldspieler verlängerte seinen Vertrag in Köln. Matter, ein offensiver Mittelfeldspieler, traf in der abgelaufenen Saison in 34 Partien insgesamt achtmal und gab fünf Vorlagen. "Mit Henri verlängert ein für uns weiterer wichtiger Baustein. Er identifiziert sich mit Verein, Stadt und seiner Aufgabe und wird kommende Saison seine Torgefährlichkeit neuerlich unter Beweis stellen", sagte Mink.

Matter ist gebürtiger Kölner und durchlief die Jugend des 1. FC Köln. Im Sommer 2019 schloss er sich dann der U19 des FC Schalke 04 an und schaffte ein Jahr später den Sprung in die zweite Mannschaft. Bis zu seinem Abgang im Sommer 2021 spielte Matter für Schalke 04 II zwölfmal und erzielte ein Tor.

Mittlerweile haben die Kölner für die Saison 2024/2025 16 Spieler unter Vertrag -ein Überblick:

Tor: Felix Buer, Lennart Winkler

Abwehr: Maximilian Fischer (SV Lippstadt), Finn Bauens, Dominik Lanius, Younes Derbali, Dominik Ernst

Mittelfeld: Joshua Eze, Adrian Stanilewicz, Henri Matter, Joel Vieting, Stipe Batarilo, Marvin Mika

Angriff: Tim Birkenheuer, Danny Breitfelder, Gianluis Di Fine