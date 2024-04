In der Regionalliga Südwest wurde in der Englischen Woche gespielt. Es war ein erfolgreicher Spieltag für ehemalige Akteure und Trainer von Rot-Weiss Essen.

Während die Regionalliga West am Wochenende wieder den Liga-Betrieb aufnimmt, rollte in der Regionalliga Südwest bereits unter der Woche der Ball. Am Dienstag feierte Kickers Offenbach einen 5:0-Kantersieg über Astoria Walldorf.

Vor 5247 Fans führte die Mannschaft von Ex-RWE-Trainer Christian Neidhart bereits zur Pause mit 3:0 und legte nach dem Seitenwechsel zwei weitere Tore nach. Die Neidhart-Elf siegte zum dritten Mal in Serie zu Null und kletterte auf Tabellenplatz acht.

Zeitgleich drehte die U23 der TSG Hoffenheim mit Chefcoach Vincent Wagner einen 0:1-Rückstand beim VfR Aalen und siegte in der 90. Minute durch den zweiten Treffer von Luka Hyryläinen mit 2:1.

Die Tabellenführung mussten Wagners Hoffenheimer einen Tag später wieder abgeben, denn dort konnten die Stuttgarter Kickers den Tabellensechsten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit 1:0 bezwingen. Das Tor des Abends erzielte Routinier Kevin Dicklhuber in der 82. Minute. Nach 27 Partien haben die Kickers zwei Punkte Vorsprung auf Hoffenheim, die jedoch noch ein Nachholspiel in Steinbach absolvieren werden.

Am Mittwoch standen zwei ehemalige Spieler von Rot-Weiss Essen im Mittelpunkt. Der frühere Kapitän Marco Kehl-Goméz führte die SGV Freiberg zum 3:0-Erfolg beim DFB-Pokal-Achtelfinalisten FC 08 Homburg. Kehl-Goméz traf per Kopf zum vorentscheidenden 2:0, es war sein drittes Saisontor. Mit Freiberg steht der 31-Jährige auf dem fünften Tabellenplatz.

Noel Futkeu erzielt Siegtor, sein 14. Treffer

Zum umjubelten Matchwinner avancierte Noel Futkeu. Der Stürmer von Eintracht Frankfurt II, der beim ETB Schwarz-Weiß Essen und bei RWE, wo er einst mit 17 Jahren im DFB-Pokal debütierte, ausgebildet wurde, traf drei Minuten vor Spielende zum 3:2-Endstand bei der TSG Balingen und sorgte für großen Jubel bei den Gästen.

Für die Frankfurter U21 war es der fünfte Sieg in Folge. Der Rückstand auf den Spitzenreiter Stuttgarter Kickers beträgt "nur" sechs Punkte. Mit 14 Treffern liegt Futkeu auch noch im Rennen um eine persönliche Trophäe – die des Torschützenkönigs. Nur Stuttgarts Dejan Galjen (15 Tore) liegt im Ranking vor dem gebürtigen Essener.