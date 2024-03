Rot-Weiß Oberhausen hat einen neuen Sportchef. Dennis Lichtenwimmer heißt der Nachfolger von Patrick Bauder. RevierSport hat mit dem 34-Jährigen gesprochen.

Seit Dienstag - 5. März 2024 - ist es offiziell: Dennis Lichtenwimmer wurde als Nachfolger von Patrick Bauder, der ab sofort auf die Geschäftsstelle wechselt, präsentiert - RevierSport berichtete.

RevierSport hat mit dem 34-jährigen neuen RWO-Sportchef Lichtenwimmer gesprochen.

Dennis Lichtenwimmer, wann hat RWO eigentlich den Kontakt zu Ihnen aufgenommen und seit wann steht es fest, dass sie der neue Sportchef werden?

Patrick Bauder hat mich vor einigen Wochen angerufen und natürlich war ich hoch erfreut. Wenn Rot-Weiß Oberhausen anruft, dann ist man glücklich und natürlich auch ein Stück weit stolz. Es ist irgendwo eine Bestätigung meiner Arbeit in der Vergangenheit beim VfB 03 Hilden. Wir sind dann schnell auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Ich habe mit meiner Frau alles abgesprochen und mir auch das Go vom Arbeitgeber geholt. Am Montag, 4. März 2024, habe ich mich dann den RWO-Gremien vorgestellt und letztendlich auch unterschrieben.

Wen war es denn schwieriger zu überzeugen: den Arbeitgeber oder die Frau?

(lacht) Niemanden. Meine Frau hält mir bezüglich des Fußballs super den Rücken frei. Dafür bin ich ihr auch sehr dankbar. Das ist alles andere als selbstverständlich, zumal wir seit wenigen Wochen auch eine kleine wunderbare Tochter haben. Mein Arbeitgeber, ein dänisches Sportmedia-Unternehmen, hat sehr positiv reagiert. Mein Chef ist ein Fußball-Enthusiast und hat sich riesig für mich gefreut.

Dennis Lichtenwimmer-Conversano, wie er mit vollem Namen heißt, aber nicht auf den Doppelnamen besteht, ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und Tochter in Mettmann. Er arbeitet für ein dänisches Sportmedia-Unternehmen und ist als Leiter einer Abteilung für sechs Mitarbeiter verantwortlich. , wie er mit vollem Namen heißt, aber nicht auf den Doppelnamen besteht, ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und Tochter in Mettmann. Er arbeitet für ein dänisches Sportmedia-Unternehmen und ist als Leiter einer Abteilung für sechs Mitarbeiter verantwortlich. Zuvor arbeitete er fünf Jahre in Dortmund und liebt als gebürtiger Hildener das Ruhrgebiet. Lichtenwimmer: "Die freche Schnauze, das Direkte, das finde ich richtig gut!" Lichtenwimmer arbeitete auch schon an der Deutschen Sporthochschule Köln und in der Mercedes Benz Sportkommunikation bei der Daimler AG. Er hat Sportmanagement und Sportkommunikation an der Sportschule Köln studiert und das Studium als Bachelor erfolgreich abgeschlossen. Den Master hat er in der Richtung Sportbusiness Management nachgeschoben. Mit 30 Jahren hatte der ehemalige Spieler des VfB Hilden (erste und zweite Mannschaft), TuSpo Richrath, TuRU Düsseldorf und Wuppertaler SV II 2020 seine aktive Laufbahn beendet.

Das heißt natürlich auch, dass Sie für Rot-Weiß Oberhausen eigentlich "nur" nebenberuflich arbeiten werden...

Ja, das stimmt. Aber das muss man dann auch relativieren. Nach Hilden ist RWO einfach der nächste Schritt für mich. Ich bin voller Tatendrang und dankbar für die Chance. Auf dem Blatt Papier ist das kein Hauptjob, aber in der Praxis ist es ein 24/7 Job. Ich bin mit Leib und Seele am Fußball interessiert. Ich versuche immer alles aufzuschnappen, Ideen zu entwickeln. Mein Kopf beschäftigt sich gefühlt die ganze Zeit mit Fußball.

Was werden für Sie jetzt die ersten Schritte als RWO-Sportchef sein?

Ich will natürlich schnell alle und alles kennenlernen. Das heißt Gespräche mit den Spielern führen, mit den Verantwortlichen, um die Zahlen kennenzulernen, mit denen ich dann auch operieren kann. Dann gilt es, sich schnell einen Überblick zu schaffen, um in eventuelle Vertragsgespräche zu gehen - sowohl mit internen als auch externen Spielern.

Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit mit Patrick Bauder vor - wird es im sportlichen Bereich überhaupt eine geben?

Natürlich! Patrick hat für sich entschieden, einen anderen Weg zu gehen, beziehungsweise eine andere Aufgabe im Klub anzunehmen. Aber ich wäre ja schön blöd, wenn ich mir seine Erfahrung, seine Tipps nicht zunutze machen würde. Er ist schon länger im Verein und in der Regionalliga dabei. Da werde ich mir natürlich seine Meinung immer mal wieder heranholen. Ich sehe mich sowieso immer als Teamplayer. Wir wollen schließlich alle gemeinsam dafür sorgen, dass Rot-Weiß Oberhausen erfolgreich sein wird.

Hajo Sommers macht als Vorstandschef weiter, Patrick Bauder wechselt auf die Geschäftsstelle, Sie werden neuer Sportchef: Fehlt noch eine Position, die des Trainers. Wie weit sind Sie da schon?

Ich habe am Montag die Zusage bekommen und dann unterschrieben. Es sind schon Trainergespräche von Patrick Bauder und Klaus-Werner Conrad im Vorfeld geführt worden. Da werde ich mich nun mit beiden und den Trainern austauschen. Hinzu kommen noch meine eigenen Ideen. Deshalb kann ich zum jetzigen Zeitpunkt wenig zu der Trainersuche sagen. In den nächsten Tagen und Wochen wird es dann konkreter.

Sie haben sehr erfolgreich in der Oberliga gearbeitet und Hilden zu zwei Vize-Meisterschaften geführt, hinzu kommt der Aufstieg in die U19-Bundesliga. Da könnte man schnell darauf kommen, dass bei RWO in Zukunft einige Oberliga- und U19-Bundesligaspieler aktiv sein werden. Richtig?

Ich habe natürlich ein gewisses Netzwerk in den regionalen Oberligen und in der U19-Bundesliga. Gleichzeitig befasse ich mich aber auch seit Jahren und vor allem in letzter Zeit wieder intensiv mit der Regionalliga und 3. Liga. Es ist die Aufgabe eines jeden Sportlichen Leiters in alle Richtungen zu schauen und das werde ich auch tun.

Was geht für Rot-Weiß Oberhausen noch in dieser Saison?

Es ist noch alles möglich. Klar: Die Fans hätten sich mehr Spannung im Aufstiegsrennen gewünscht. Aber es sind noch viele Spiele zu absolvieren. Wir werden nichts abschenken. Und: Den Niederrheinpokal wollen wir nach Oberhausen holen und im nächsten Jahr im DFB-Pokal spielen!