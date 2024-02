Rot Weiss Aheln kommt im Jahr 2024 bisher einfach nicht zum Spielen. Die nächste Partie wurde abgesagt - wieder handelt es sich um ein Heimspiel.

Das für Mittwoch, 7. Februar, geplante Regionalliga-West-Nachholspiel zwischen Rot Weiss Ahlen und dem SV Rödinghausen ist abgesagt worden.

Der Grund ist - wie schon am vergangenen Wochenende gegen FC Wegberg-Beeck - der schlechte Rasen im Ahlener Wersestadion.

RevierSport griff zum Hörer und fragte Orhan Özkara, was denn mit dem Rasen in Ahlen los ist? "Die Drainage funktioniert leider nicht. Es staut sich immer wieder viel Flüssigkeit im Rasen auf. Man kann den Rasen nicht einmal walzen, weil das alles Spuren hinterlässt. In den letzten Tagen hat es hier auch noch geregnet, vorher gab es Frost. Das sind alles Dinge, die den Platz in diesen Tagen dann zu einem Matschrasen machen. Darauf kann einfach kein Fußball gespielt werden", erklärt der Ahlener Sportchef.

Nach den Absagen gegen Wegberg-Beeck und Rödinghausen soll es für die Mannschaft von Trainer Björn Joppe dann endlich am kommenden Samstag (10. Februar, 14 Uhr) wieder um Regionalliga-West-Punkte gehen. Dann steht auch ein Auswärtsspiel auf dem Programm. Es geht zur U21-Reserve des Zweitligisten SC Paderborn.

Ebenfalls abgesagt wurde die für Mittwoch geplante Partie vom 15. Spieltag zwischen dem SV Lippstadt 08 und dem FC Wegberg-Beeck. Hier steht noch kein neuer Termin fest.

"Ja, ich gehe davon aus, dass gespielt wird. Wir werden wohl auch im Paderborner Stadion spielen. Wir sind sehr gut vorbereitet und freuen uns, dass es endlich wieder ums Eingemachte geht", sagt Özkara.

Dass die Ahlener aktuell vier Punkte hinter dem rettenden Ufer zurückliegen, aber nur 17 Begegnungen absolviert haben, sieht Özkara weder als Vor- noch Nachteil. Özkara: "Wir dürfen nur eines nicht tun: jetzt anfangen zu rechnen! Das wäre ein großer Fehler. Andere Mannschaften, die vor uns liegen, haben 18, 19 oder 20 Spiele bestritten. Aber das alles darf uns nicht interessieren. Wir müssen erst spielen und unsere Punkte hart erarbeiten. Wir schauen von Partie zur Partie und rechnen erst weiter, wenn wir wirklich die Punkte auch auf dem Konto haben."