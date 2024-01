Wie bitter ist das denn bitte: Kevin Hoffmeier war gerade erst wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und fällt wieder wochenlang aus.

Im April 2023 war es, als sich Kevin Hoffmeier einen Kreuzbandriss zuzog und bis tief in den November ausfiel. Nach einigen Wochen individuellem Training konnte der Mittelfeldspieler dann ins Mannschaftstraining des SV Rödinghausen einsteigen.

Er bestritt auch schmerzfrei einige Testspiel-Minuten gegen Landesligist Kirchlengern (12:1). Und im zweiten Test, beim überragenden 3:0 der Rödinghäuser gegen Arminia Bielefeld, dann der Schock für Hoffmeier. Das operierte Knie meldete sich zu Wort - die Diagnose: kein erneuter Kreuzbandriss, aber wieder eine Knieblessur, die den 24-Jährigen einige Wochen außer Gefecht setzt.

"Der Rückschlag ist extrem bitter und tut Kevin und uns natürlich sehr weh. Er ist ein wichtiger Spieler unserer Mannschaft, den wir fest für die Rückrunde eingeplant hatten. Wir werden ihn bestmöglich in dieser schwierigen Phase unterstützen und hoffen, ihn schon bald wieder in unserem Trikot auf dem Rasen zu sehen", erklärt SVR-Geschäftsführer Sport Alexander Müller.

Hoffmeier, dessen Bruder Marcel beim SC Paderborn in der 2. Bundesliga spielt, war ebenfalls auf dem Weg nach oben. Denn durch seine starken Leistungen in der Saison 2022/2023, in der er in 28 Liga-Begegnungen zwei Tore schoss und sieben weitere Treffer auflegte, spielte sich der Mittelfeld-Mann in die Notizbücher einiger Drittligisten. Zumal sein Vertrag in Rödinghausen zum 30. Juni 2023 auslief.

Neben dem SC Verl waren nach RevierSport-Informationen auch Verls Drittliga-Konkurrenten Viktoria Köln, Preußen Münster und auch Rot-Weiss Essen an Hoffmeier interessiert.

Essens Kaderplaner Marcus Steegmann soll Hoffmeier einst schon für die Viktoria - Steegmann arbeitete jahrelang für die Kölner - gescoutet und für gut befunden haben. Als nun Essener Sportchef war Hoffmeier für Steegmann ebenfalls ein spannender Spieler. Ähnliches galt für den SC Preußen Münster, der Hoffmeier als Ersatz für Nicolai Remberg (Holstein Kiel) ins Auge fasste. Doch aus einem Transfer wurde wegen des Kreuzbandrisses nichts. Gut für Hoffmeier: Rödinghausen verlängerte trotz der Verletzung mit ihm bis zum 30. Juni 2024.