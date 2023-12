Wuppertaler SV: Das sagt Britscho zu den Suspendierungen - neuer WSV-Kapitän steht fest

Der Wuppertaler SV bereitet sich in einer turbulenten Wochen auf das letzte Spiel in diesem Jahr vor. Es geht zu Borussia Mönchengladbach II - mit einem neuen Kapitän.

Am Mittwoch entschied der Wuppertaler SV, dass drei Spieler - Sebastian Patzler, Durim Berisha und Kevin Rodrigues Pires - nicht mehr zur Mannschaft gehören. Bis auf Weiteres.

RS ließ die dann am Donnerstagmorgen die Personal-Bombe aus Wuppertal platzen: Nach RevierSport-Informationen soll es für das Trio aber auch im neuen Jahr kein Zurück mehr geben. Kurzum: Sie dürfen sich neue Vereine suchen.

Und Kevin Pytlik, bislang Kapitän des WSV, wurde die Binde entzogen. Nach unseren Informationen wird Lion Schweers, der die Mannschaft schon in den vergangenen beiden Spielen aufs Feld führte, neuer Capitano der Rot-Blauen.

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag - nach dem RevierSport-Bericht - stellte sich Christian Britscho, Interimstrainer der Wuppertaler, den Fragen der Lokalpresse.

Christian Britscho über...

... die Suspendierungen: "Die drei genannten Spieler werden am Samstag nicht im Kader stehen. Wir legen den kompletten Fokus auf das Spiel. Das ist erst einmal für das Spiel in Mönchengladbach und danach wird man sich mit dem Trio in Ruhe zusammensetzen und schauen wie es weitergeht. Das ist eine Reaktion auf die letzten Wochen und Monate. Es gibt nicht die eine Sache, die zu dieser Entscheidung geführt hat."

... Ex-Kapitän Kevin Pytlik: "Bei Kevin Pytlik ist es, dass sich die sportliche Leitung dazu entschieden hat ihm wieder gewisse Freiheiten zu geben. Kevin ist ein Spielertyp, der sich in alles reinbeißt, alles investiert. Wir wollen ihn wieder stärken, damit er sich auf das Wesentliche, das Fußballspielen, konzentriert. Dass er sowieso Verantwortung übernimmt und vorangeht, steht sowieso außer Frage.

... seine Zukunft und die Frage, ob er nach den drei Spielen bei der Ersten Mannschaft zurück zur U19 kehrt: "Das ist weiterhin der Stand, unabhängig davon wie das Spiel am Wochenende ausgeht. Man weiß aber nie, was in diesem Geschäft passiert. Ich bin sehr stark in diese Welt Erste Mannschaft WSV eingetaucht und bin dabei von A bis Z alles zu hinterfragen. Was außer Frage steht, ist die Qualität, die in diesem Kader ist. Jetzt geht es eben darum, dass wir am Samstag in Mönchengladbach diese Qualität auf den Platz bringen."