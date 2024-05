Der 1. FC Düren hat einen neuen Trainer für die kommende Saison gefunden. Es ist ein Mann, der bis dato nur im Juniorenbereich arbeitete.

Vor wenigen Tagen hatte der 1. FC Düren in Person des neuen Sportdirektors Adam Matuschyk bekanntgegeben, dass das aktuelle Trainer-Duo Carsten Wissing und Martin Grund keinen neuen Vertrag erhalten wird.

Die Suche nach einem Nachfolger ist erfolgreich abgeschlossen. "Der Verein hat sich nicht gegen Carsten entschieden, sondern für einen Neuanfang. Wir werden in Kürze ein junges Trainertalent präsentieren", sagte Matuschyk im "Kicker".

RevierSport kennt den Namen: Nach unseren Informationen übernimmt Kristopher Fetz ab dem 1. Juli beim aktuellen Tabellenneunten aus Düren.

Fetz ist 29 Jahre alt, A-Lizenzinhaber und stammt aus Aachen. In dieser Saison war er bis Ende November 2023 für die U19 des VfL Osnabrück verantwortlich. Insgesamt war er über drei Jahre bei den Lila-Weißen tätig. Er hatte bereits zum 1. Juli 2020 beim Absteiger aus der 2. Bundesliga angeheuert, wo er erst die U17 und später die U19 betreute.

Vor seiner Zeit in Niedersachsen war er zwei Jahre lang - zwischen dem 1. Juli 2018 und 30. Juni 2020 - bei Dynamo Dresden als Jugendtrainer und Nachwuchskoordinator im Dienst. Seine Trainerlaufbahn startete Fetz in seiner Heimat bei Alemannia Aachen. Hier war er von Januar 2016 bis Juni 2018 in verschiedenen Funktionen tätig. Fetz arbeitete auch für den Deutschen Fußballbund (DFB) als Spiel- und Gegneranalyst sowie Nachwuchsscout.

Nun folgt ab dem 1. Juli 2024 seine erste Cheftrainer-Position im Seniorenbereich in der Regionalliga West beim 1. FC Düren.

1. FC Düren: Adam Matuschyk erst seit wenigen Tagen als Sportchef im Amt

Matuschyk spielt seit Oktober 2020 für den 1. FC Düren. In der laufenden Regionalliga-Saison kommt er auf 27 Einsätze, zwei Tore und eine Vorlage. In seiner Karriere spielte Matuschyk unter anderem auch für den 1. FC Köln, wo er ausgebildet wurde, Fortuna Düsseldorf, Eintracht Braunschweig und den KFC Uerdingen.

Der Ex-Profi kommt auf 52 Bundesliga- und 88 Zweitliga-Einsätze, sowie 35 Spiele in der 3. Liga. Er war zudem polnischer Nationalspieler und lief 43-mal in der höchsten polnischen Liga, der Ekstraklasa, auf. Der Kapitän des 1. FC Düren ist im defensiven Mittelfeld zu Hause - und nun eben auch auf der Position des Sportdirektors.