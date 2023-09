Alemannia Aachen: 73 Minuten Überzahl und Elfmeter bleiben ungenutzt – nur 1:1 gegen Köln II

Alemannia Aachen hat es erneut verpasst, einen Sprung in der Tabelle zu machen und kam trotz langer Überzahl gegen Köln II nicht über ein 1:1 hinaus. Heinz vergab vom Punkt.

Nach dem enttäuschenden 0:0 bei Fortuna Düsseldorf II in der Vorwoche tauschte Heiner Backhaus sein Team auf drei Positionen aus. Der zuletzt mit Gelb-Rot gesperrte Lukas Scepanik rückte genau wie Elsamed Ramaj und Beyhan Ametov in die erste Elf. Dustin Willms und Aaron Herzog rutschten auf die Bank, Cas Peters (muskuläre Probleme) verpasste die Partie.

Die Gäste aus Köln, die auf Platz sechs in den Spieltag gingen, mussten derweil am vergangenen Spieltag beim SV Rödinghausen erst die zweite Saisonniederlage hinnehmen (1:0). In Aachen erwischte die Mannschaft von Evangelos Sbonias, der auf Max Finkgräfe und Stephan Salger verzichten musste und Jonas Saliger sowie Oliver Issa Schmitt zunächst auf die Bank setzte – Meiko Sponsel, Emin Kujovic, Rijad Smajic und Dimitrios Limnios begannen - dennoch den besseren Start.

Frühe Führung für Köln, Heinz antwortet

Denn gleich mit der zweiten Chance des Spiels brachte Joao Pinto die Gäste in Führung. Nach einer Sponsel-Flanke bekam der Portugiese im Zentrum zu viel Platz und nickte ein (3.). Doch die Alemannen ließen sich von dem frühen Rückschlag nicht schocken. Jan-Luca Rumpf verlängerte einen weiten Einwurf von Sasa Strujic für Heinz, der aus kurzer Distanz per Kopf ausglich (7.).

Wenig später sorgte ein Platzverweis dafür, dass die Karten neu gemischt wurden. Nach einem Steilpass von Ulrich Bapoh war Ramaj auf und davon. Elias Bakatukanda, der wohl der letzte Mann war, hielt den Aachener fest und flog entsprechend vom Platz (17.). Im Anschluss übernahm die Alemannia zwar das Kommando, konnte aus der zahlenmäßigen Überlegenheit aber kaum Chancen kreieren. So blieb es zur Pause beim Unentschieden.

Alemannia Aachen: Johnen – Strujic, Rumpf, Hanraths, Winter – Baum (84. Willms) – Scepanik, Bapoh (62. Herzog), Ramaj – Heinz, Ametov (55. Schaub) 1. FC Köln II: Nickisch – Smajic, Bakatukanda, Höger – Sponsel (75. Akmestanli), Kujovic, Strauch (60. Lenges), Limnios (90. +4 Suchanek), Nadjombe – Pinto (60. Schmitt), Diehl (90. +4 Saliger) Tore: 0:1 Pinto (3.), 1:1 Heinz (7.) Bes. Vorkommnisse: Rote Karte für Bakatukanda (Köln II, Notbremse, 17.), Heinz verschießt Foulelfmeter (Aachen, 75.) Zuschauer: 11.700

Auch nach dem Seitenwechsel wurde es bei den Alemannen nicht wirklich zwingend. Ein Luftloch kurz vor dem Tor von Ramaj (57.) und ein geblockter Schuss von Hanraths (62.) blieben zunächst die besten Torannäherungen. Auf der Gegenseite kam der eingewechselte Schmitt zu einer vielversprechenden Chance, wurde von Hanraths aber in letzter Sekunde noch gestört (71.).

Heinz vergibt einen Strafstoß

Doch plötzlich bot sich die große Chance für Aachen. Nach einem leichten Kontakt von Smajic gegen Ramaj zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Heinz trat an, setzte die Kugel aber nur an den Pfosten (75.).

Wenn es gefährlich wurde, dann meist durch Standards. Doch sowohl Scepaniks Volley nach einem Eckball (80.) als auch der direkte Freistoß von Heinz (86.) fanden nicht den Weg ins Tor. Auch der eingewechselte Willms verpasste in der Schlussminute aus aussichtsreicher Position gegen Nickisch (90.+7.)

Somit bleiben die Aachener unter Backhaus zwar weiter ungeschlagen, lassen aber eine riesige Chance liegen, um endlich ein wenig Boden gutzumachen. Die Kölner dürfen sich derweil über einen verdienten Punkt trotz 73 Minuten Unterzahl freuen.