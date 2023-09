Schalke: U23 beobachtet Landesligaspieler - "Hat das Zeug, um oben zu spielen"

Der FC Schalke 04 sucht immer wieder talentierte Spieler aus der Umgebung für seine U23-Mannschaft. Zuletzt stellte sich ein Talent aus Gelsenkirchen-Buer vor.

Dass es manchmal auch talentierte Spieler aus der Landesliga in der Regionalliga zu etwas bringen und den Mannschaften helfen können, beweist auch das Beispiel von Niklas Castelle.

Der 21-jährige Stürmer wechselte im Sommer 2022 vom VfL Senden zum FC Schalke 04. Für die U23-Regionalligamannschaft des Zweitligisten bestritt Castelle mittlerweile 54 Viertligaspiele (13 Treffer, 14 Vorlagen). Allein in der laufenden Saison kommt er auf acht Partien, vier Tore und zwei Vorlagen.

Und nun haben die Königsblauen wieder einen Mann aus der Landesliga im Visier. Zumindest steht dieser unter Beobachtung. Die Rede ist von Toygar Mutluer (19) vom Landesligisten SSV Buer. Der Rechtsverteidiger durfte am Montag (25. September) mit der U23 der Schalker mittrainieren und war einen Tag später auch beim Testspiel in Venlo dabei. Schalke siegte mit 3:1 gegen VVV, Mutluer spielte 30 Minuten.

"Man hat in den ersten Minuten gesehen, dass Toygar sehr nervös war. Er hat auch schlecht geschlafen, weil ihn das alles so aufgewühlt hat. Aber nach einigen Minuten war er da und hat sein Ding gespielt. Wir sind mit Schalke so verblieben, dass sie ihn weiter beobachten werden. Wahrscheinlich schon am Wochenende, wenn wir im Heimspiel auf den Tabellenführer Westfalia Herne treffen", erzählt Kadir Mutluer gegenüber RevierSport.

Kadir ist der Vater von Toygar. Beide spielen für den Landesligisten aus Gelsenkirchen-Buer. Mutluer Senior war einst auch in der Regionalliga West für den VfB Hüls aktiv und auch seinerzeit einer der besten Oberligaspieler im Westfalen-Bereich. Er kann das Talent seines Sohnes gut einschätzen.

"Bei Toygar stimmen die Körpergröße, der Zweikampf, die Laufbereitschaft und die Technik, die er von mir geerbt hat (lacht). Er hat auf jeden Fall das Zeug dazu, um oben zu spielen. Er hat kein NLZ durchlaufen, aber genau das macht ihn besonders. Er ist unbekümmert und macht vieles aus dem Gefühl heraus. Mal schauen, wie das weiter verlaufen wird", sagt der 43-Jährige.

Und wie lange will Mutluer senior eigentlich noch gegen den Ball treten? Mutluer antwortet: "Gute Frage. Solange Toygar in Buer bleibt, werde ich auch versuchen zu spielen. Sollte er den nächsten Schritt gehen und sich woanders versuchen, rückt mein aktives Karriereende näher."