Regionalliga West: Nowak will Serie nach Sieg gegen Gütersloh „am Leben erhalten”

Am 5. Spieltag der Regionalliga West gewann Rot-Weiß Oberhausen mit 2:0 gegen den FC Gütersloh. RWO-Trainer Jörn Nowak will den positiven Trend seiner Mannschaft fortsetzen.

Rot-Weiß Oberhausen gewann am 5. Spieltag der Regionalliga West mit 2:0 (1:0) gegen den FC Gütersloh. Durch den Erfolg holte die Mannschaft von Cheftrainer Jörn Nowak bereits den dritten Sieg in Serie. An den vergangenen zwei Spieltagen schlug RWO den SV Lippstadt und Alemannia Aachen jeweils mit 4:1.

Durch die positive Serie klettern die Oberhausener zumindest bis Montag auf den dritten Tabellenplatz. Trainer Nowak will den positiven Trend in der kommenden Englischen Woche nach Möglichkeit gerne weiter fortführen.

„Wir befinden uns derzeit in einer Phase, in der wir in jedem Spiel darum kämpfen müssen, dass unsere Serie von zuletzt drei gewonnen Spielen in Serie am Leben erhalten bleibt” erklärte der RWO-Trainer nach dem Spiel gegen Aufsteiger Gütersloh.

Über das Spiel bilanzierte Nowak: „Unterm Strich war es ein Kampfspiel und ein hart erkämpfter Sieg. Den Erfolg nehmen wir gerne mit, denn dadurch wird die Brust nochmal breiter. Wir werden in eine schwierige Englische Woche starten und darauf werden wir uns vorbereiten. Wir wollen an den jüngsten Ergebnissen anknüpfen.”

Am kommenden Dienstag gastiert RWO zur ersten Runde des Niederrheinpokals bei Landesligist Arminia Klosterhardt. In der Liga gastieren die Oberhausener am kommenden Freitag bei Fortuna Düsseldorf II.

Wir müssen uns selbst vorwerfen, dass wir in der ersten Halbzeit nicht in Führung gegangen sind, denn es war ein Spiel, das generell wenig Chancen zu bieten hatte. FCG-Trainer Julian Hesse

Aufsteiger FC Gütersloh hat nach fünf Spielen vier Punkte auf dem Konto und konnte bislang nur am vergangenen Spieltag beim 2:1-Erfolg gegen den SV Lippstadt einen Dreier einfahren.

Cheftrainer Julian Hesse kritisierte zwar nach dem Spiel gegen RWO die Konsequenz seiner Mannschaft in der Offensive, unterm Strich war Hesse jedoch mit der Leistung seiner Truppe zufrieden.

„Wir müssen uns selbst vorwerfen, dass wir in der ersten Halbzeit nicht in Führung gegangen sind, denn es war ein Spiel, das generell wenig Chancen zu bieten hatte. Im letzten Drittel haben wir uns zu selten über die Außenbahnen in den Eins-gegen-Eins-Situationen durchgesetzt, aber ansonsten kann ich meiner Mannschaft keinen großen Vorwurf machen”, bilanzierte Hesse nach der Partie. „Ich hoffe, dass wir schnell daraus lernen.”

Der FC Gütersloh empfängt am kommenden Spieltag Alemannia Aachen. Die Aachener stehen am Rande einer handfesten Krise und konnten in den vergangenen drei Partien keinen Dreier einfahren.