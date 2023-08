RWO: Gegen Aachen - Bauder hofft auf große Kulisse, so ist der Stand bei Herzenbruch

Rot-Weiß Oberhausen gegen Alemannia Aachen - am Freitagabend (18. August, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt es zu diesem Schlagerspiel.

Rot-Weiß Oberhausen will am Freitagabend (18. August, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen Alemannia Aachen im zweiten Heimspiel der noch jungen Saison 2023/2024 den ersten Sieg landen.

Und das vor einer - aus RWO-Sicht - hoffentlich großen Kulisse. "Ich denke schon, dass wir mit 5000 Fans plus X rechnen können", sagt Patrick Bauder, Sportchef der Oberhausener. "Aachen bringt ja auch eine unfassbare Fan-Wucht mit. Da werden sich einige Alemannen auf den Weg nach Oberhausen machen. Ich rechne mit einem stimmungsvollen Stadion und einem engen Duell auf dem Rasen. Auf so ein Spiel kann man sich doch nur freuen."

Zum Gegner sagt er: "Mit der Alemannia erwartet uns ein richtig gutes Team. Sie haben sehr viel auf dem Transfermarkt investiert und eine schlagkräftige Mannschaft zusammengestellt. Das wird ein sehr guter Vergleich für uns. Wir wollen mit unseren Fans im Rücken unbedingt die drei Punkte in Oberhausen behalten."

0:1 in Wiedenbrück, 2:2 gegen Velbert und zuletzt ein 4:1-Erfolg in Lippstadt - so ganz zufrieden kann RWO mit dem Saisonstart nicht sein. "Wir sind ja noch sehr jung in der Saison. Aber klar: Es hätten durchaus mehr Punkte sein können. Wir erarbeiten uns sehr viele Torchancen und haben auch schon sechs Treffer geschossen. Das ist in Ordnung, auch wenn wir weiter an der Chancenverwertung arbeiten müssen."

Das Problem liege eher in der Defensive. "Zur Wahrheit gehört auch, dass wir vier Tore kassiert haben. Das ist nach drei Spielen zu viel. Da sind wir in manchen Situationen zu nachlässig. Das muss sich ändern", so Bauder.

Ob sich der Kader von Cheftrainer Jörn Nowak noch bis zur Schließung des Sommer-Transferfensters am 1. September verändert, steht aktuell nicht fest. "Es kann immer etwas passieren. Aber wir sind aktuell nicht aktiv auf dem Markt unterwegs. Das kann sich aber natürlich immer ändern."

Geändert habe sich in der Personalie Felix Herzenbruch nichts. Der ehemalige Essener trainiert weiter bei RWO mit. Ein Thema für eine Verpflichtung ist er Stand heute - 15. August - aber nicht, wie Bauder gegenüber RevierSport verriet.