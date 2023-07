Alemannia Aachen: 19.000 Zuschauer als Ziel - So läuft der Vorverkauf für den Saisonstart

Noch sind es zehn Tage, bis die Regionalliga West beginnt. Gleich zum Auftakt gibt es das Topspiel zwischen Alemannia Aachen und dem Wuppertaler SV - mit entsprechender Kulisse.

Gleich am 1. Spieltag kommt es in der Regionalliga West zum absoluten Spitzenspiel. Mit Alemannia Aachen und dem Wuppertaler SV treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in diesem Sommer mächtig aufgerüstet haben.

Kein Wunder, dass in der großen RevierSport-Trainerumfrage jeder Trainer – mit Ausnahme von Rödinghausens Carsten Rump, der keine Tipps abgeben wollte – beide Mannschaften zu den großen Aufstiegsfavoriten zählte. Entsprechend wegweisend ist das Duell, das schon am Freitag, 28. Juli, ab 19.30 Uhr am Aachener Tivoli stattfindet.

Neben hochklassigem Regionalliga-Fußball kann dort auch eine großartige Kulisse erwartet werden. Als Ziel gaben die Aachener „19.000 + X Fans“ zum Saisonstart aus. Zehn Tage vor dem Auftakt hat der Verein nun einen Zwischenstand verkündet.

Über 12.000 Tickets verkauft

Demnach sind am Dienstagnachmittag bereits 12.241 Tickets im Vorverkauf an den Mann gebracht worden. Darunter zählen auch die 5.204 Dauerkarten, die bereits verkauft wurden. Knapp 7.000 Zuschauer fehlen also noch zum großen Ziel.

Für die Fans ruft der Verein außerdem ein Motto aus. „Alle in Gelb“ lautet die Devise. Auch die Fanszene der Wuppertaler hat bereits einen Dresscode vorgegeben. Gemeinsam soll es dort im rot-blauen Trikot mit dem Zug nach Aachen gehen.

Einen Tag darauf startet dann auch ein Großteil der anderen Vereine in die Saison. Für Rot-Weiß Oberhausen geht es zum SC Wiedenbrück, die Schalker U23 empfängt den 1. FC Bocholt. Das Aufsteiger-Duell zwischen SC Paderborn U23 und dem FC Gütersloh wird am anschließenden Sonntag ausgetragen. Unter der Woche kommt es dann noch zum Derby zwischen dem 1. FC Köln U23 und Fortuna Köln (Dienstag, 1. August).

Der 1. Spieltag der Regionalliga West im Überblick:

Freitag, 28.07.2023, 19.30 Uhr

TSV Alemannia Aachen - Wuppertaler SV

Samstag, 29.07.2023, 14 Uhr

SC Wiedenbrück - Rot-Weiß Oberhausen

FC Wegberg-Beeck - Fortuna Düsseldorf U23

SV Rödinghausen - Rot Weiss Ahlen

FC Schalke 04 U23 - 1. FC Bocholt

Borussia Mönchengladbach U23 - 1. FC Düren

SSVg Velbert - SV Lippstadt

Sonntag, 30.07.2023, 14 Uhr

SC Paderborn 07 U23 - FC Gütersloh

Dienstag, 01.08.2023, 19 Uhr

1. FC Köln U23 - SC Fortuna Köln