Regionalliga West: Die große RevierSport-Trainer-Umfrage - Wer sind die Favoriten in 2023/2024?

Es ist wieder so weit: Die große RevierSport-Trainer-Umfrage in der Regionalliga West steht an. Wir haben bei allen 18 Trainern nachgefragt.

Wer sind die Favoriten in der Regionalliga-West-Saison 2023/2024, welches Ziel verfolgt der eigene Klub? RevierSport hat bei allen 18 der Regionalliga-West-Staffel nachgefragt. Hier die Antworten: Julian Hesse (FC Gütersloh): "Meine Favoriten sind Alemannia Aachen, der Wuppertaler SV und der SV Rödinghausen. Für uns gilt es ein ungeliebter Gegner zu sein und am Ende den Klassenerhalt zu schaffen." Eugen Polanski (Borussia Mönchengladbach II): "Die Favoriten sind für mich Aachen, Wuppertal und Rödinghausen! Uns erwartet ein schwierigeres Jahr als die letzte Saison. Das Ziel sollte es sein im Mittelfeld der Tabelle zu landen und Spieler wie dieses Jahr für höhere Ligen auszubilden. Eine gute Saison wäre es, wenn wir am Ende im oberen Drittel der Tabelle landen." Nico Michaty (Fortuna Düsseldorf II): "Wuppertal und Aachen sind für mich die Favoriten. Wir wollen eine möglichst sorgenfreie Saison spielen und den Klassenerhalt schaffen. Natürlich ist das Ziel auch immer, unsere Jungs näher an die Profimannschaft heranzuführen." Daniel Brinkmann (SC Wiedenbrück): "Wuppertal, Rödinghausen, Aachen, Oberhausen, Gladbach II: Das ist mein Favoritenkreis. Wir peilen wieder den Klassenerhalt an." Mark Zeh (FC Wegberg-Beeck): "Der Wuppertaler SV, Rot-Weiß Oberhausen und Alemannia Aachen sind meine Topfavoriten. Für uns wäre der Klassenerhalt eine Sensation. Das ist natürlich auch unser Ziel. Wir werden alles in die Waagschale werfen, um dieses Ziel zu erreichen." Carsten Rump (SV Rödinghausen): "Wir haben mit dem 4. Platz eine tolle Saison 2022/2023 gespielt. Das ist mit Sicherheit nicht selbstverständlich. Im ersten Jahr unter mir waren wir Sechster, jetzt Vierter. Wir gehen damit demütig um. Ich finde, dass die Liga zur kommenden Spielzeit noch enger zusammengerückt ist. Es ist auf jeden Fall eine coole Liga. Ich will gar nicht großartig irgendwelche Tipps abgeben. Aber klar: Wir wollen nach einer seriösen und soliden Transferpolitik wieder eine gute Platzierung erreichen." Dietmar Hirsch (1. FC Bocholt): "Favoriten sind für mich Aachen und Wuppertal, was durch die bisherigen Transfers auch verdeutlicht wird. Wir wollen mit dem 1.FC Bocholt frühzeitig die Klasse halten." Hüzeyfe Dogan (Wuppertaler SV): "Unter den Favoriten sehe ich Rödinghausen, Aachen und Oberhausen. Wir selber wollen gut in die Saison kommen und die Entwicklung der Mannschaft vorantreiben." Dennis Schmitt (SC Paderborn II): "Die Favoriten sind auf jeden Fall Alemannia Aachen, Wuppertal und Rödinghausen muss man auch auf der Liste haben. Unser eigenes Ziel ist es, dass wir den Spagat zwischen Klassenerhalt und der Weiterentwicklung unserer Talente Richtung Profibereich schaffen." Felix Bechtold (SV Lippstadt): "Wuppertal, Aachen und Rödinghausen sind die Favoriten. Wir wollen wieder den Klassenerhalt schaffen." Dimitrios Pappas (SSVg Velbert): "Diese Mannschaften werden oben mitspielen: Aachen, Wuppertal, Schalke II, Oberhausen, Rödinghausen, Gladbach II und eine Überraschungsmannschaft. Unsere langfristigen Ziele für die Saison sind der Klassenerhalt und verletzungsfrei zu bleiben. Kurzfristig wollen wir erreichen, dass die Neuzugänge einschlagen, das Potenzial abgerufen wird und die Mannschaft sich schnell an das Regionalliga-Tempo gewöhnt. Dafür muss jeder Spieler weiter an seinen Stärken abarbeiten und zusehen, dass er seine Schwächen minimiert." Jakob Fimpel (FC Schalke 04 II): "Als Topfavoriten sehe ich in dieser Saison Alemannia Aachen. Ich kann mir aber vorstellen, dass auch der Wuppertaler SV und der SV Rödinghausen um den Aufstieg mitspielen werden. Da wir, wie für eine U23 gewöhnlich, wieder einen großen Umbruch haben, ist es im Moment noch etwas früh über ein konkretes Ziel zu sprechen. Grundsätzlich haben wir das Ziel, unsere Jungs auf das nächste Level zu bringen und dann hoffentlich interessante Spieler für unsere Lizenzmannschaft zu entwickeln." Daniel Berlinski (Rot Weiss Ahlen): "Für mich gehen Aachen und Wuppertal als Favoriten in die Saison. Wir möchten uns als neues Team schnell finden und die Klasse halten. Darüber hinaus möchten wir uns als Mannschaft weiterentwickeln." Jörn Nowak (Rot-Weiß Oberhausen): "Ich denke, dass die Spitzengruppe enger zusammenrücken und breiter sein wird, als in den letzten Jahren. Für mich sind Rödinghausen, Aachen und Wuppertal die Favoriten. Rödinghausen hat eine eingespielte Mannschaft und hat sich punktuell verstärkt. Aachen und Wuppertal haben klare Ambitionen artikuliert und diese mit ihren Transfers untermauert. Ich bin gespannt, wie sie mit dem dadurch gestiegenen Erwartungsdruck des Umfelds umgehen werden. Zudem traue ich der U23 von Gladbach trotz der starken Abgänge zu, ganz oben anzugreifen. Wir wollen unsere Spielidee schnellstmöglich etablieren und unsere vorhandene individuelle Qualität zu einer Einheit formen. Gelingt uns das, werden wir eine erfolgreiche Saison spielen." Helge Hohl (Alemannia Aachen):Es gibt in dieser Saison wieder sehr viele Teams, die aus Ihren Aufstiegsambitionen keinen Hehl gemacht haben und zum Favoritenkreis zählen. Neben dem Wuppertaler SV, dem SV Rödinghausen, RW Oberhausen sehe ich die beiden U-Teams Gladbach II und Schalke II sehr gut besetzt. Bei Fortuna Köln muss man abwarten, was in den kommenden Wochen personell noch passiert. Für uns ist es wichtig, die aktuell große Euphorie im Verein mitzunehmen und gut in die neue Saison zu starten. Dabei würde es helfen, gut aus den Startlöchern zu kommen, um in der Saison ambitionierte Ziele zu verfolgen. Wir wollen auf uns schauen und von Spiel zu Spiel denken. Markus von Ahlen (Fortuna Köln): "Die absoluten Topfavoriten sind Alemannia Aachen, der Wuppertaler SV und der SV Rödinghausen. Was unser Ziel anbelangt: Wir wollen alles daran setzen, mit harter Arbeit einen besseren Start und eine bessere Saison als im letzten Jahr zu haben. Boris Schommers (1. FC Düren): "Alemannia Aachen sehe ich vorne, aber auch Wuppertal steht für mich ganz oben. Da braucht man nur auf die Verpflichtungen zu schauen. Wir wollen in unserem zweiten Jahr im gesicherten Mittelfeld landen und ich bin guter Dinge, dass wir das auch schaffen werden." Evangelos Sbonias (1. FC Köln II): „Ich denke es wird sich eine Spitzengruppe herauskristallisieren. Dazu zähle ich Aachen, Wuppertal und Rödinghausen. Wir wollen eine stabile Saison ohne Abstiegssorgen spielen und unsere jungen Talente bestmöglich weiterentwickeln“

