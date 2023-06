Zwei Schalke-Talente wechseln zu Hansa Rostock

Zwei Talente des FC Schalke 04 haben nach ihrem Abschied aus der U23 einen neuen Verein gefunden. Sie wechseln zu Hansa Rostock und sind in der zweiten Mannschaft eingeplant.

Nach dem Ende ihrer Zeit in der Knappenschmiede von Schalke 04 haben Elias Kurt und Arbnor Aliu einen neuen Verein gefunden. Die beiden S04-Talente, die zuletzt für die U23 in der Regionalliga West spielten, schließen sich Hansa Rostock an. Beim Traditionsklub von der Ostseeküste sind sie ebenfalls in der zweiten Mannschaft eingeplant.

Das gaben die Rostocker am Montag bekannt. Die Reserve hat in der abgelaufenen Saison die Meisterschaft in der Oberliga Nordost (Staffel Nord) gefeiert und nach vielen Jahren den Aufstieg in die Regionalliga Nordost geschafft. Auf der Suche nach Verstärkungen, die bereits über Viertliga-Erfahrung verfügen, sind die Verantwortlichen auf Kurt und Aliu gestoßen.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler Kurt verbrachte drei Jahre auf Schalke. Er war 2020 von Eintracht Frankfurt gekommen, der Sprung zu den Profis gelang ihm nicht. Nach 17 Einsätzen für die U23 in der vergangenen Spielzeit zieht der marokkanische U20-Nationalspieler nach Rostock weiter.

Innenverteidiger Aliu durchlief seit 2017 die Nachwuchsteams der Knappenschmiede. In seinem ersten Seniorenjahr blieb der 20-Jährige meist Ersatz - nur viermal stand der U21-Nationalspieler des Kosovo in die Regionalliga auf dem Rasen.

Rostock holt auch Spieler von Gladbach II

Mit Louis Köster hatte Hansa schon vor einem Jahr ein S04-Talent unter Vertrag genommen. Mit starken Leistungen im Aufstiegsjahr empfahl sich der Mittelfeldspieler auch für höhere Aufgaben und durfte zweimal in der 2. Bundesliga ran. Inzwischen gehört Köster fest zum Lizenzspielerkader.

Neben Aliu und Kurt hat der FCH drei weitere Neuzugänge zum Vorbereitungsstart an diesem Montag vermeldet. Darunter ist auch Stürmer Luca Barata, der aus der U23 von Borussia Mönchengladbach und damit ebenfalls aus der West-Staffel kommt. Zudem wechseln Jannis Lang (Berliner AK) und Jeremy Postelt (Union Fürstenwalde) in die Hansestadt.

"Wir freuen uns, dass wir diese fünf Neuzugänge für die U23 gewinnen konnten. Sie alle kennen die vierte Liga bereits und strahlen den Willen aus, dass sie uns weiterhelfen wollen", wird Sportdirektor Kristian Walter vom Verein zu den Transfers zitiert. "Es sind durch die Bank bestens ausgebildete Spieler, die aber auch noch sehr jung sind und daher ein enormes Entwicklungspotential haben."