Seit dem letzten Wochenende ist klar: Holstein Kiel kann für die Bundesliga planen. Dabei hoffen die Störche, ein weiteres Jahr auf Borussia Dortmunds Tom Rothe setzen zu können.

Die Leihe von Borussia Dortmunds Tom Rothe zu Holstein Kiel war für alle Partien ein voller Erfolg. Der 19-jährige Außenverteidiger sammelte jede Menge Spielpraxis auf hohem Niveau und verhalf den Störchen zum Aufstieg in die Bundesliga. Wenn es nach dem Noch-Zweitligisten geht, dann soll das Talent im kommenden Jahr auch die Früchte für die überraschende Saison der Kieler ernten und für Holstein im Oberhaus auflaufen.

"Tom hat sich toll bei uns entwickelt und wir würden diesen Weg mit ihm gerne weitergehen", erklärte Sport-Geschäftsführer Carsten Wehlmann am Montag gegenüber der "Kieler Nachrichten". "Das hängt aber von mehreren Parteien ab."

Der Junioren-Nationalspieler Deutschlands verpasste in der bisherigen Spielzeit lediglich ein Spiel aufgrund einer Gelbsperre und stand in den übrigen 32 Zweitliga-Spielen immer auf dem Rasen. 29 Mal beackerte er die linke Schiene von Beginn an und steuerte drei Tore und neun Vorlagen zum Aufstieg bei. Dazu kommen zwei Einsätze über die volle Distanz im DFB-Pokal.

Kapitän Sander wird gehen

Sollte es mit einer Verlängerung der Leihe nicht funktionieren, würde der Rothe-Abgang den Kielern bereits die zweite große Lücke in die Aufstiegsmannschaft reißen.

Der Abgang von Kapitän Philipp Sander soll bereits perfekt sein. Der zentrale Mittelfeldspieler steht vor einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. In dieser Spielzeit lief er verletzungsbedingt nur 25 Mal in der Liga und einmal im Pokal auf. Dabei erzielte er ebenso wie Rothe drei Tore und assistierte sechsmal.

Hinzu kommt, dass der ehemalige Dortmunder Colin Kleine-Bekel den Verein zwar nicht verlässt, ihm aber noch einige Monate nicht zur Verfügung stehen wird. Der Innenverteidiger absolvierte 24 der ersten 26 Zweitliga-Spiele der Saison von Beginn an, zog sich anschließend aber eine Verletzung am Kreuzband zu. Auch für ihn braucht es möglicherweise einen Ersatz.