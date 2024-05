Kreisliga B Dortmund

Westfalia Dortmund bastelt am Kader für die Kreisliga A. Am Montagabend verkündete der Verein den vierten Sommerneuzugang.

Dass der Durchmarsch von Westfalia Dortmund weitergehen wird, steht bereits fest. In der Saison 2024/25 wird die 2022 gegründete Mannschaft in der Kreisliga A an den Start gehen. Dafür basteln Maurice Temme, Vorsitzender, Trainer und Spieler in Personalunion, und sein Team bereits jetzt fleißig am Kader.

Nach sieben Wintertransfers steht nun der vierte Neuzugang für den Sommer fest. Casey Backhaus wird sich der Westfalia bei der Mission anschließen, auch die Kreisliga A auf Anhieb zu dominieren.

Der 24-Jährige Außenverteidiger wurde in der Jugend unter anderem bei Borussia Dortmund ausgebildet. Im Seniorenbereich lief er anschließend für die SG Wattenscheid 09, die Hammer SpVgg und zuletzt den SV Sodingen auf.

Wenig Zeit als Unternehmer: "Diese Chance konnten wir nutzen"

"Wir haben mit Casey gesprochen. Er teilt unsere Philosophie und ist ein absoluter Siegertyp", erklärte Kevin Temme, Bruder von Maurice und sportlicher Leiter sowie Spieler bei der Westfalia. "Casey ist Unternehmer und hat somit aktuell weniger Zeit, höherklassig Fußball zu spielen. Diese Chance konnten wir für uns nutzen." Backhaus hat gemeinsam mit Werder Bremens Torjäger Justin Njinmah, der zuvor ebenfalls für den BVB auflief, ein Modelabel gegründet.

Zuvor sicherten sich die Dortmunder bereits die Dienste von Mohamed El Bouazzati, Abdul Rahman Abou Abaid und Hosan Ahmed.

Innenverteidiger El Bouazzati stammt ebenfalls aus der Dortmunder Jugend. Der 27-Jährige, der unter anderem 16 Mal in der 3. Liga für den BVB II und den VfL Osnabrück auflief, wechselte bereits im vergangenen Sommer zur Westfalia, verließ den Verein dann aber wieder in Richtung SC Osmanlispor Dortmund. Nun kommt er, um zu bleiben.

Mit Abou Abaid stößt außerdem ein erst 18-jähriger Torjäger aus der A-Jugend des Landesligisten Mengede 08/20 zu den Dortmundern. Das passende Gegenstück ist der bereits 38-jährige Ahmed, der im zentralen Mittelfeld zuhause ist und unter anderem mit der Erfahrung von 13 Jahren in der ersten irakischen Liga zur Westfalia kommt.