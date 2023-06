Regionalliga Südwest: Offiziell! Neidhart als neuer Kickers-Trainer vorgestellt

Jetzt ist es offiziell! Die Kickers Offenbach haben einen neuen Trainer verpflichtete. Einen Mann, der einst bei Rot-Weiss Essen sehr erfolgreich arbeitete.

Eine gute Stunde nach der exklusiven RevierSport-Meldung haben die Kickers Offenbach ihren neuen Cheftrainer offiziell vorgestellt. Christian Neidhart wechselt zur neuen Saison vom Drittligisten SV Waldhof Mannheim zum Regionalliga-Südwest-Vertreter OFC an den Bieberer Berg.

Christian Hock, Geschäftsführer Sport der Offenbacher, erklärt: "Nach einem intensiven Auswahlprozess freuen wir uns Christian Neidhart als nachgewiesenen Fußballfachmann für den OFC gewonnen zu haben. Christian hat mit seiner Art Fußball zu spielen bei Traditionsvereinen wie Rot-Weiss Essen und SV Meppen sehr erfolgreich gearbeitet und passt von seinem Auftreten und seiner Spielweise absolut zum OFC. Ich freue mich auf eine gemeinsame und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Christian, wir werden alles für eine erfolgreiche OFC-Saison geben."

In Offenbach hat Neidhart einen klaren-Auftrag: Nach zehnjähriger Abstinenz soll der 54-jährige Fußballlehrer Offenbach zurück in den bezahlten Fußball führen.

Und er kann das! In der Saison 2021/22 war Neidhart maßgeblich als Trainer am Aufstieg von Rot-Weiss Essen in die 3. Liga beteiligt, in seiner Zeit bei den Essenern konnte er 62 von 89 Spielen gewinnen mit einem Punkteschnitt von 2,29 und zog außerdem mit RWE ins DFB-Pokal Viertelfinale ein. Der gebürtige Braunschweiger führte in seiner vorherigen Station beim SV Meppen seine Mannschaft in der Saison 2016/17 zur Meisterschaft in der Regionalliga Nord. Über die Relegation gelang ihm auch mit Meppen der Aufstieg in Liga drei. Gegner in den beiden Relegationsspielen war damals der SV Waldhof Mannheim.

Die letzte Saison verbrachte der 54-Jährige als Cheftrainer beim ehemaligen Regionalligakonkurrenten der Kickers in Mannheim. Nun wechselt der frühere Mittelstürmer zum OFC an den Bieberer Berg.