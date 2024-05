Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt macht die SG Schönebeck fleißig mit der Kaderplanung für die Saison 2024/2025 weiter.

Noch vor dem 2:0-Sieg im Nachholspiel unter der Woche bei der DJK Blau-Weiß Mintard konnte die SG Schönebeck einen weiteren Zugang präsentieren.

Trainer Olaf Rehmann ist über diese Verpflichtung noch glücklicher als über den Auswärtssieg in Mülheim-Mintard. "Das war ein sehr glücklicher Sieg. Wer am Dienstagabend Paris gegen Dortmund gesehen hat, der kann sich ungefähr vorstellen, wie unser Spiel verlief. Am Ende haben wir das Glück des Tüchtigen gehabt", erklärte Rehmann.

Und der neue Mann? Rehmann: "Ich freue mich sehr über diesen Transfer und gehe davon aus, dass der Verein eine Menge Freude an dieser Verpflichtung haben wird."

Die Rede ist von Yasar Cakir. Der 20-jährige Stürmer wechselt vom Bezirksligisten Türkiyemspor Essen an die Schönebecker Ardelhütte. Nach RevierSport-Informationen waren einige Landes- und Bezirksligisten an Cakir dran, aber die SGS erhielt den Zuschlag. Cakir hatte mit bisher 16 Saisontoren - rund 25 Prozent der Türkiyemspor-Treffer in dieser Saison - auf sich aufmerksam gemacht.

Kurt Nauroschat aus der sportlichen Leitung der Schönebecker traut dem ehemaligen SGS-Jugendspieler die Landesliga auf jeden Fall zu: "Yasar ist ein ballsicherer, beidfüßiger Spieler mit einer tollen Technik, der ein gutes Auge für das Spiel hat. Ein für sein junges Alter bereits sehr reifer Spieler, der aus dem offensiven Mittelfeld den schnellsten Weg zum Tor sucht. Vor allen Dingen ist er ein richtiger Teamplayer."

Trainer Olaf Rehmann ergänzt: "Sein Spiel ist extrem klar und sicher, gepaart mit einer hohen Spielintelligenz, körperlicher Robustheit und einer gewissen Torgefahr. Er ist tatsächlich ein Spieler, von dem ich sage, dass er perfekt in meine Fußballphilosophie passt und das ohne bisher unter mir trainiert und gespielt zu haben."

Warum Yasar sich trotz zahlreicher anderer Angebote letztendlich für die SGS entschieden hat, erklärt der treffsichere Offensivspieler wie folgt: "Ich habe schon erste Erfahrungen im Seniorenfußball gesammelt und bin soweit, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu gehen. Und da ist die SGS mit Olaf Rehmann für junge Spieler genau der richtige Ort."