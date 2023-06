Nach Mannheim-Aus: Christian Neidhart hat einen neuen Job gefunden

Das ging ja fix! Nach seinem Aus beim SV Waldhof Mannheim hat Christian Neidhart eine neue Herausforderung gefunden.

Ende Mai gab der SV Waldhof Mannheim nach nur einer Saison bekannt, dass sich die Wege des Drittligisten und Cheftrainer Christian Neidhart trennen. Ursprünglich hatte der Fußballlehrer bei den Kurpfälzern einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben. Dieser wird aber aufgelöst.

Und: Wie RevierSport erfuhr, hat der 54-Jährige ab dem 1. Juli 2023 eine neue Aufgabe gefunden. Er soll noch in dieser Woche als neuer Trainer beim Südwest-Regionalligisten Kickers Offenbach vorgestellt werden. Die Kickers haben mit Sportchef Christian Hock und weiteren Personen im Verantwortungsbereich vor wenigen Wochen einen rigorosen Schnitt vollzogen. RevierSport berichtete.

Und nun wird auch auf der Trainerposition ein Wechsel vorgenommen. Ersan Parlatan war bis April 2023 Coach der Hessen, kurze Zeit später übernahm Alfred Kaminski interimsweise. Vor wenigen Tagen trennte sich Offenbach auch von Kaminski.

Neidharts Auftrag am Bieberer Berg wird glasklar sein: Er soll den Traditionsklub nach über zehn Jahren endlich in die 3. Liga führen. Der OFC versucht es von Spielzeit zu Spielzeit vergeblich den großen Wurf zu landen. Diesmal langte es nur zu Rang sieben. Zuletzt konnten die heißblütigen OFC-Fans ihren Klub in der Saison 2012/2013 in der 3. Liga unterstützen.

Christian Neidhart führte schon Meppen und Essen zum Aufstieg

Dass Neidhart eine Mannschaft in die 3. Liga führen kann, bewies der gebürtige Braunschweiger bereits beim SV Meppen und auch Rot-Weiss Essen. Bei RWE wurde er zwar in der Saison 2021/2022 zwei Spieltage vor Saisonende entlassen, doch er gilt an der Hafenstraße als der Aufstiegstrainer. In Offenbach erwartet Neidhart eine ähnliche Aufgabe wie in Essen: ein Traditionsverein, der sich nach dem Profifußball sehnt. Aufstiegsexperte Neidhart soll diese Sehnsucht dann ab dem 1. Juli endlich stillen und die Kickers aus Offenbach in der Saison 2023/2024 in die 3. Liga zurückführen.