Der VfL Bochum will den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen. Dazu muss in dieser Saison fast Unmögliches geschafft werden. Denn die Unbesiegbaren kommen.

Bayer 04 Leverkusen ist in dieser Saison nicht mit Worten zu beschreiben. Deutscher Meister ist die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso schon.

Und jetzt stehen noch zwei weitere Finals an. Im DFB-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern ist Bayer der haushohe Favorit. Und nach dem erneuten Drama gegen AS Rom steht Leverkusen auch im Finale der Europa League gegen Atalanta Bergamo.

Leverkusen winkt das Triple, die Mannschaft ist in dieser Saison seit nunmehr 49 Pflichtspielen ungeschlagen. Damit hat die Mannschaft von Alonso Benfica Lissabon als europäischen Rekordhalter abgelöst. Zwischen 1963 und 1965 waren die Portugiesen in 48 aufeinanderfolgenden Partien nicht zu schlagen gewesen.

Den Rekord für einen Klub aus den fünf europäischen Top-Ligen hatte die Werkself bereits seit dem 44. Erfolg inne. Erinnern Sie sich noch, wo es die letzte Niederlage für Bayer gab?

Richtig, beim VfL Bochum - das war in der letzten Spielzeit am 34. Spieltag. Schließt sich nun wieder der Kreis? Kann der VfL Leverkusen schlagen? Es wäre die erste Pleite für Leverkusen im 50. Spiel. Und unmöglich erscheint das nicht, wird Bayer nach dem 2:2 gegen Rom am Sonntag (19:30 Uhr) mit seinen Gedanken vermutlich woanders sein als beim VfL.

Doch das haben auch schon andere Teams gedacht und Bayer kam zurück, obwohl sie den Titel schon unter Dach und Fach hatten. Denn Bayer hat neben den beiden offenen Titeln auch das Ziel, die Saison ungeschlagen zu beenden.

Auch der Wahnsinn: 14 Treffer erzielten sie auf ihrer Rekordjagd bereits in der Nachspielzeit. Daher stehen nun noch spannende Wochen an. Am letzten Bundesliga-Spieltag gegen den FC Augsburg steht die Übergabe der Meisterschale an, am 22. Mai das Europacup-Finale in Dublin, drei Tage später das DFB-Pokalendspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern und am Sonntag zum Abschluss ein Autokorso inklusive einer Feier mit den Fans in der BayArena - womöglich als Triple-Sieger.

„In einer Woche zwei Finals zu haben, ist unglaublich“, sagte Alonso nach dem 2:2 (0:1) gegen die AS Rom im Halbfinal-Rückspiel. Die Bochumer hoffen, dass diese ganzen Erfolge Bayer vom Spiel in Bochum ablenken und dann auch der VfL feiern kann. Und zwar seine ganz eigene Meisterschaft - in Form des Klassenerhalts.